Las Toscas: Avisos Parroquiales

Se dejan a continuación los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS:

8° ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA

Bajo el lema Eucaristía amor que sana, nos prepararemos para la festividad desde el 1° de julio con Misa y Adoración al Santísimo en los barrios a las 18.00 horas.

Miércoles 1 en San Agustín.

Viernes 3 en Virgen de la Salud.

El jueves 2, a las 16 horas habrá una jornada eucarística en el templo a cargo de Fr. Reycar Castro. Culminando a las 18.00 con la Hora Santa y la Misa habitual de 19.00 horas.

CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Estamos realizando una colecta de alimentos no perecederos, para repartir entre las familias más necesitadas de nuestra Parroquia. Se pueden acercar las donaciones a Secretaría o bien entregar al celebrante luego de la Misa diaria.

COLECTA DE INVIERNO

Continuamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

En el marco de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Asunción, cuyo día es el 15 de agosto, se llevará a cabo una rifa. Pronto, saldrán a la venta los numeritos que tendrán un costo de $4.000.

Para la fiesta, se están juntando donaciones o premios para el sorteo, por lo que si algún feligrés quiere acercar su colaboración puede hacerlo en secretaría parroquial.

MATE BINGO

La Capilla Nuestra Señora de los Dolores de El Rabón llevará a cabo un mate bingo el día 19 de julio. En Secretaría hay números disponibles para comprar.