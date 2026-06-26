Villa Ocampo: Pullaro inauguró el puente sobre el arroyo El Pindó

Con el objetivo de mejorar la conexión vial entre Villa Ocampo y Puerto Ocampo y, a futuro, facilitar la vinculación con Corrientes, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves el nuevo puente aliviador sobre el arroyo El Pindó en la ruta Provincial Nº 32, en el marco de un plan de fortalecimiento del corredor que prevé cuatro nuevos puentes para potenciar la actividad logística y productiva del norte santafesino.

El primer puente, sobre el Paraná Miní, de más de 300 metros de extensión, fue inaugurado en diciembre de 2024; y el segundo es el que se emplaza sobre el arroyo El Pindó. Además, ya se licitaron las estructuras sobre los arroyos Quencho y Carée.

Durante el acto, Pullaro indicó que “a esta región, que aporta mucho a nuestra provincia y a la República Argentina, durante mucho tiempo se la había olvidado. Nosotros dijimos que este iba a ser el norte priorizado y con cada una de las decisiones que tomamos y de las inauguraciones que estamos llevando adelante ustedes pueden ver que no fue solo una promesa, sino una realidad”.

En este sentido, el gobernador destacó la “inversión estratégica en el norte de la provincia de Santa Fe para lograr mayores niveles de igualdad y desarrollo. Gobernar es generar trabajo, y para eso tenemos que tener muy claro donde y porque hacer las inversiones”.

“Estos puentes son una reivindicación histórica y tienen que ver con un programa de desarrollo productivo y generación de empleo”, que incluye la reactivación y desarrollo del “Puerto Ocampo para tener una salida comercial y bajar el costo fluvial”.

A continuación, recordó que muchas provincias frenaron la obra pública, por la situación económica, “sin embargo Santa Fe en 30 meses de gestión ha invertido lo mismo que se invirtió en los 8 años anteriores y aceleró la inversión pública, bajando los gastos del Estado e invirtiendo de manera equilibrada. Tenemos en marcha 1.840 obras y muchas las vamos a terminar este año”.

Por último, Pullaro anunció “una inversión muy importante, en los 17 kilómetros que quedan, para hacer el ripiado y tener las condiciones necesarias para que los camiones puedan transitar”.

“Pensamos en un desarrollo estratégico y equilibrado de la provincia y con esta infraestructura productiva estamos generando mayores condiciones de igualdad y trabajo genuino. Este norte es priorizado por nuestro gobierno, y tiene las inversiones que no tuvo durante años”, concluyó Pullaro.



Inversión en el norte santafesino



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló la importancia de “continuar con esta obra, que nos acerca a la vinculación comercial con Corrientes”; y detalló que los puentes sobre los arroyos Quencho y Carée cuentan con “un grado de avance del 65 %” y las que están próximas a inaugurar: el puente en La Sarita y la ruta 31, entre Tartagal e Intiyaco.

El ministro de Producción de Corrientes, y ex intendente de Bella Vista, Walter Chávez, recordó que “trabajamos mucho, desde ambas orillas, por este sueño que hoy se empieza a hacer realidad” y felicitó al gobernador Pullaro por la decisión de generar “una vinculación cierta, efectiva y definitiva”.

En tanto, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio “Chacho” Marcón, agradeció al gobernador “por el fuerte acompañamiento al norte de la Provincia de Santa Fe; y la visión futurista que tiene de esta región”. En el mismo sentido, se manifestó el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega: “Esto es cumplir un sueño que tiene 6 décadas. Gracias por transformar este norte postergado en un norte protagonista”.

Estuvieron presentes en el acto los diputados María Manchini y Dionisio Scarpín; el sub administrador Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo.



Convenio



Además, el gobernador y el ministro firmaron con el presidente comunal de Berna, Danilo Feresin, un convenio para la conservación del puente Camino comunal y Cañada la Palometa, obra en la que el Gobierno Provincial invertirá $ 50.135.633,35.