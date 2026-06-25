Villa Ocampo avanza en los estudios preliminares para la vinculación vial con el futuro puerto

El intendente mantuvo ayer una importante reunión en la ciudad de Santa Fe, donde se presentó la memoria descriptiva con el análisis inicial de alternativas para la conexión vial entre Villa Ocampo y el futuro desarrollo portuario sobre el río Paraná.

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe elaboró el documento denominado “RP 32: Análisis Preliminar de Alternativas de Vinculación Vial al Futuro Puerto”, correspondiente al tramo Villa Ocampo – Puerto Villa Ocampo, con el objetivo de evaluar una conexión vial permanente entre la ciudad y el futuro desarrollo portuario proyectado en el valle de inundación del río Paraná.

El estudio, desarrollado por la Dirección de Estudios y Proyectos – División Hidráulica, constituye una propuesta técnica conceptual basada en antecedentes e información disponible, destinada a analizar distintas alternativas de implantación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad logística de la región.

La traza analizada posee una extensión aproximada de 25 kilómetros y atraviesa diversos cauces y sectores inundables característicos del valle aluvial del río Paraná, lo que demanda soluciones que contemplen tanto la funcionalidad del corredor vial como el comportamiento hidráulico natural del área.

Entre los principales objetivos del trabajo se encuentra la definición de una alternativa técnicamente viable que permita vincular el transporte de cargas entre la vía fluvial y la ciudad de Villa Ocampo, optimizando los costos de inversión y mantenimiento, reduciendo las interrupciones en la transitabilidad y garantizando condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.

Asimismo, el proyecto busca preservar las condiciones de escurrimiento del valle de inundación, minimizando interferencias sobre el funcionamiento hidráulico existente y evitando impactos significativos sobre las obras actualmente en servicio.

La memoria descriptiva fue elaborada por profesionales de la División Hidráulica de la Dirección Provincial de Vialidad, bajo la dirección del Ing. Hernán Sánchez y el Ing. Dino Batalla, y contó con la participación del Ing. José María Fernández, Ing. Nicolás Cabaña e Ing. Emiliano Filippa.

Este análisis preliminar representa un paso fundamental para continuar avanzando en la planificación estratégica de una infraestructura clave para el desarrollo productivo y logístico de Villa Ocampo y del norte santafesino, fortaleciendo la integración entre la ciudad y su futuro puerto sobre el río Paraná.