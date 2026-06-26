Bajos Submeridionales: Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero coordinan acciones y se anticipan a posibles eventos climáticos

Los gobernadores de las tres provincias firmaron un convenio para fortalecer el Plan Director de la región hídrica ante los pronósticos que anticipan la posible llegada de un Súper Niño. Durante el encuentro, Maximiliano Pullaro reclamó una mirada más federal del Estado nacional para financiar las grandes obras de infraestructura que demanda la región.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este jueves junto a sus pares de Chaco, Leandro Zdero, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio marco para fortalecer la implementación y el seguimiento del Plan Director de la región hídrica de los Bajos Submeridionales. El acuerdo, rubricado también por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, busca reforzar la coordinación entre las tres provincias para anticiparse a los posibles impactos de un fenómeno climático extremo conocido como el Súper Niño, cuya llegada podría producirse durante el último trimestre de 2026, según distintos modelos meteorológicos internacionales.



Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de Chaco, en Resistencia, Pullaro destacó que los Bajos Submeridionales abarcan “entre ocho y nueve millones de hectáreas fundamentales para mejorar la productividad, pero también la calidad de vida de quienes habitan esta región”, y valoró que “lo más importante es que existe un plan articulado entre las tres provincias y el CFI. Esa continuidad lo convierte en una verdadera política de Estado”.



En ese marco, sostuvo que uno de los principales desafíos es el financiamiento de las obras de gran escala. “Estamos trabajando en un programa que nos permitirá recuperar territorio y, al mismo tiempo, anticiparnos a muchas de las crisis que pueden presentarse”, afirmó en referencia al posible escenario climático.



El gobernador remarcó que el cambio climático obliga a combinar políticas estructurales con acciones preventivas de corto plazo. “Además de pensar en infraestructura para fortalecer nuestro sistema productivo y recuperar hectáreas, es fundamental estar atentos a las posibles precipitaciones extraordinarias que podrían registrarse este año”, señaló.



Sobre ese punto, aclaró que “el fenómeno puede darse o no, pero debemos estar preparados. Tenemos que trabajar de manera conjunta y articulada para reducir al máximo su impacto”. Y agregó: “El objetivo es seguir desarrollando el plan hídrico para esta región, pero también monitorear permanentemente el manejo del agua ante un posible Súper Niño”.



Pullaro insistió además en la necesidad de una mayor participación del Estado nacional en las inversiones estratégicas. “Hay obras que las provincias podemos afrontar, pero otras requieren financiación nacional. Necesitamos que desde el centralismo porteño miren más al interior productivo, porque los Bajos Submeridionales podrían incorporar una enorme superficie al sistema productivo argentino con la infraestructura adecuada”, sostuvo.

Abordaje a corto plazo

Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recordó que en 2020 las tres provincias comenzaron un trabajo conjunto para estudiar el comportamiento de las cuencas, los recursos hídricos, las obras de infraestructura y la dimensión ambiental de la región. “A ese abordaje de mediano y largo plazo hoy debemos sumar una respuesta inmediata frente al escenario que plantea el posible Súper Niño”, afirmó.



A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, señaló que “tenemos la responsabilidad compartida de planificar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que permitan un manejo adecuado de una región con características muy particulares”.



Finalmente, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que “estamos ante una cuenca compleja que exige este nivel de integración. Tres provincias pensando juntas los conflictos, los desafíos y las oportunidades permiten avanzar hacia un manejo más inteligente, eficiente y anticipado del recurso hídrico”.

Convenio

El convenio firmado establece que las tres provincias impulsarán acciones conjuntas para fortalecer, actualizar y monitorear el Plan Director mediante asistencias técnicas, programas e instrumentos de gestión destinados a mejorar la gobernanza de la región y optimizar las herramientas de planificación hídrica.



Asimismo, se conformará un equipo técnico permanente encargado de coordinar, articular y supervisar las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del acuerdo y facilitar la implementación de los distintos mecanismos de asistencia que se definan en el marco del convenio.