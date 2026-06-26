Villa Ocampo: Chávez destacó el puente El Pindó como clave para el desarrollo regional

El ministro de Producción de Corrientes destacó el valor estratégico del nuevo puente y aseguró que la conexión abrirá una nueva etapa para el desarrollo económico, comercial y productivo de toda la región.

En el marco de la inauguración del puente sobre el arroyo El Pindó, camino a Puerto Ocampo, realizada el jueves 25 de junio, el ministro de Producción de la provincia de Corrientes, Walter Chávez, dejó un profundo mensaje sobre la importancia estratégica de la obra para el futuro de ambas provincias y del norte argentino.

Durante su discurso, Chávez agradeció la invitación del intendente de Villa Ocampo y recordó su etapa como intendente de Bella Vista, destacando que este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de dirigentes y comunidades de ambas orillas del río Paraná. Remarcó que la concreción de esta infraestructura representa un sueño largamente esperado y el comienzo de una integración efectiva entre Santa Fe y Corrientes.

El funcionario sostuvo que la obra trasciende el ámbito local y constituye una decisión estratégica de ambos gobiernos provinciales, ya que permitirá consolidar una vinculación permanente entre las dos provincias. En ese sentido, recordó que actualmente solo separan unos 3.500 metros entre ambas costas del Paraná y señaló que Corrientes ya avanza en obras de infraestructura para acompañar este proceso de integración.

Chávez también reveló que durante el almuerzo compartido con el gobernador de Santa Fe dialogaron sobre la necesidad de proyectar la región con una mirada nacional, incorporando a otras provincias como Chaco y potenciando un corredor productivo que facilite el intercambio de bienes y servicios.

«Hay que pensar en grande», expresó el ministro, al afirmar que esta nueva conexión permitirá generar un importante flujo comercial, fortalecer la economía regional y brindar mayores oportunidades a las futuras generaciones.

En el tramo final de su intervención, hizo especial referencia al potencial ganadero de Corrientes. Explicó que la provincia produce entre 1,2 y 1,5 millones de terneros por año, muchos de los cuales son enviados a Santa Fe para su terminación. En ese contexto, aseguró que esta nueva vinculación facilitará el acceso al forraje producido en el norte santafesino, permitiendo fortalecer la cadena de valor ganadera dentro de Corrientes.

Finalmente, Chávez calificó el futuro de la región como «muy promisorio», felicitó al gobernador, al intendente y a todos los actores que hicieron posible la obra, y concluyó extendiendo una invitación a profundizar la integración entre ambas provincias con una frase cargada de simbolismo: «Corrientes les abre los brazos esperando que finalmente este gran proyecto pueda concretarse en toda su dimensión.»

Gentileza: Antonio Paré