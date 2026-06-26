Las Toscas: Recuperan una motocicleta con pedido de secuestro y aprehenden a dos personas tras una persecución

Los sospechosos intentaron escapar de un control policial sobre la Ruta Nacional 11. El vehículo registraba un pedido por una causa de hurto calificado denunciada en Villa Ocampo.

Dos personas fueron aprehendidas y una motocicleta con pedido de secuestro fue recuperada durante un operativo realizado por personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX en la ciudad de Las Toscas.

El procedimiento tuvo lugar el 25 de junio, alrededor de las 15:35 horas, mientras los efectivos realizaban un control vehicular e identificación de personas en la intersección de la Ruta Provincial N° 100 y la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 893.

En ese momento, los uniformados observaron una motocicleta con dos ocupantes que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga a alta velocidad por la Ruta Nacional 11 en dirección sur.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado con sirenas y balizas encendidas, impartiendo en reiteradas oportunidades la voz de alto, la cual fue desobedecida por los ocupantes del rodado.



Finalmente, la motocicleta fue interceptada a la altura del kilómetro 893 de la Ruta Nacional 11. Sus ocupantes fueron identificados como un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Las Toscas.

Tras verificar los datos del vehículo, una motocicleta Honda Wave 110 c.c., de color verde claro repintada y sin dominio colocado, se constató que registraba un pedido de secuestro en el marco de una causa por hurto calificado, denunciada el 21 de febrero de 2026 en la Comisaría 4ta. de Villa Ocampo.

Como consecuencia, ambos ocupantes fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia bajo la calificación legal provisoria de hurto calificado.