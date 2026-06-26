Las Toscas: CODESELT renovó sus autoridades y aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio 2025

La Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Las Toscas realizó su Asamblea General Ordinaria, donde los asociados aprobaron por unanimidad la Memoria y el Balance del Ejercicio N.º 71. Posteriormente, el Consejo de Administración definió la distribución de cargos para el nuevo período.

En cumplimiento de lo establecido por el estatuto social, CODESELT llevó adelante el pasado viernes 19 de junio de 2026 la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2025, en el salón de reuniones de la cooperativa, en la ciudad de Las Toscas.

Durante la asamblea, los asociados aprobaron por unanimidad la Memoria Anual y el Balance General correspondientes al Ejercicio N.º 71, reflejando el cierre administrativo y contable del período.

Finalizada la asamblea, el Consejo de Administración se reunió para definir la distribución de cargos, quedando conformadas las nuevas autoridades de la institución.

Nuevas autoridades

La conducción de CODESELT quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Nelson Darío Deltin.

Nelson Darío Deltin. Vicepresidente: Juan Ramón Gazzola.

Juan Ramón Gazzola. Secretario: Laurence F. De Nardo.

Laurence F. De Nardo. Tesorero: Carlos Daniel Caballero.

En tanto, como vocales titulares fueron designados Miguel Lauro Ordíz, Aníbal Joaquín Winkler, César Ramón Brollo, Gabriel Ignacio Snaider y Ariel Hernán Flores.

Por su parte, los vocales suplentes serán Sebastián David Morales, Carlos Luis Rosa, Eladio Luis Fantin, Pedro Juan Valiensi y Andrés Alberto Binaghi.

Con la aprobación de la documentación correspondiente al ejercicio y la conformación de las nuevas autoridades, la cooperativa dio por concluida una nueva Asamblea General Ordinaria, dando continuidad a su funcionamiento institucional para el próximo período.