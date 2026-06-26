26 de Junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Cada 26 de junio se promueve en todo el mundo la prevención, la concientización y el compromiso colectivo para construir comunidades más saludables, inclusivas y libres de consumos problemáticos.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas , que se conmemora cada 26 de junio por iniciativa de las Naciones Unidas, la Municipalidad de Villa Ocampo reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas orientadas a la prevención, el acompañamiento y la construcción de oportunidades para todas las personas.

Esta fecha invita a reflexionar sobre la importancia de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, basada en el cuidado, la escucha activa, la contención y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, reconociendo que la prevención es una tarea compartida entre las instituciones, las familias y la sociedad en su conjunto.

Bajo el lema “Prevenir es acompañar, escuchar y construir oportunidades para todos”, el municipio impulsa acciones que promueven la inclusión, el acceso a espacios educativos, deportivos, culturales y recreativos, entendiendo que generar oportunidades constituye una herramienta fundamental para el desarrollo personal y comunitario.

Asimismo, se destaca la necesidad de continuar trabajando articuladamente con organismos provinciales, instituciones educativas, organizaciones sociales y equipos profesionales para fortalecer las estrategias de prevención y asistencia, poniendo siempre en el centro a las personas y sus proyectos de vida.

En esta jornada de concientización, la Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a renovar el compromiso con la construcción de una sociedad más solidaria, empática y comprometida con el cuidado de la salud y el bienestar de todos sus integrantes.