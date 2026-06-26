Villa Ocampo: Entrega de Módulos Alimentarios del programa Santa Fe Nutre

La distribución se realizará el próximo lunes 29 de junio en distintos barrios y centros comunitarios de la ciudad, respetando los horarios y lugares establecidos para cada grupo de beneficiarios.

La Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo lunes 29 de junio se llevará adelante una nueva entrega de módulos alimentarios correspondientes al programa provincial Santa Fe Nutre, destinada a los titulares beneficiarios de distintos sectores de la ciudad.

En el horario de 8:00 a 12:00 horas, la distribución se realizará en cada uno de los barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Santa Lucía, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave.

Asimismo, los beneficiarios de la Isleta deberán concurrir al C.I.C. Isleta, mientras que los vecinos del barrio San José retirarán los módulos en el Salón de Usos Múltiples del sector. Por su parte, los titulares de las calles Santa Fe y Porvenir realizarán el retiro en el C.I.C. del barrio Juan Perón.

Por la tarde, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, la entrega se efectuará en la Secretaría de Promoción Social para los beneficiarios correspondientes a los barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte.

Desde el área se recuerda que únicamente podrán retirar los módulos los titulares del beneficio, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI). No se permitirá el retiro por parte de terceros ni se recibirán reclamos fuera de las fechas y horarios establecidos.

La Municipalidad de Villa Ocampo solicita a los beneficiarios respetar la organización prevista para garantizar una distribución ordenada y eficiente, permitiendo que todas las familias puedan acceder al programa en igualdad de condiciones.