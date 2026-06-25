Villa Ocampo: Marcón destacó obras históricas que transformarán el norte santafesino

El legislador destacó el avance de Puerto Ocampo, la tercera vía, nuevas rutas y obras estratégicas que transformarán la conectividad y el desarrollo del norte santafesino.

El senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio «Chacho» Marcón, dialogó en la mañana de este jueves 25 de junio con el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde realizó un amplio análisis sobre las principales obras de infraestructura que ejecuta el Gobierno de Santa Fe en el norte provincial. Durante la entrevista resaltó el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro con el desarrollo regional y aseguró que el histórico proyecto de Puerto Ocampo avanza de manera sostenida gracias a una planificación estratégica que transformará el futuro productivo y logístico del departamento.

Marcón sostuvo que el norte santafesino atraviesa uno de los momentos de mayor inversión pública de las últimas décadas, remarcando que existe una decisión política concreta de priorizar obras largamente esperadas por la comunidad.

En ese sentido recordó la construcción de los cuatro puentes que vincularán la Ruta Provincial Nº 31 con la zona de La Zulema, el acceso pavimentado a Moussy —una gestión iniciada en 1997—, además del avance de Puerto Ocampo y numerosas obras distribuidas en distintos puntos del departamento. Explicó que varias de ellas se encuentran próximas a su finalización y representan un cambio estructural para toda la región.

Infraestructura para integrar todo el departamento

El legislador destacó además el importante avance de la Ruta Provincial Nº 31, la Ruta Provincial Nº 32 y las conexiones hacia Tartagal, Intiyaco, Los Amores, Cañada Ombú, Los Tábanos y La Brava, afirmando que estas obras terminarán con décadas de aislamiento para numerosas localidades del oeste del departamento General Obligado.

Según explicó, la nueva conectividad permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar el acceso a los servicios esenciales y fortalecer la integración entre el norte y el sur del departamento, beneficiando tanto a los vecinos como a las actividades productivas y comerciales.

La tercera vía: una obra estratégica para salvar vidas

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo dedicado a la construcción de la tercera vía entre Avellaneda y Reconquista.

Marcón recordó que durante más de treinta años se reclamó una solución para el histórico cuello de botella que representa el puente sobre el Arroyo del Rey, donde el intenso tránsito nacional e internacional provocó numerosos accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales.

Indicó que la nueva infraestructura permitirá descomprimir el tránsito pesado, brindar mayor seguridad vial y ofrecer una alternativa mucho más eficiente para quienes diariamente se trasladan por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Asimismo, valoró la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de ejecutar una obra de gran complejidad técnica que avanza pese a las dificultades propias del terreno y las condiciones climáticas.

Puerto Ocampo, una apuesta al desarrollo regional

Consultado sobre el histórico proyecto de Puerto Ocampo, Marcón afirmó que ya se trabaja en distintas etapas de planificación para la futura vinculación vial mediante los puentes proyectados y reveló que recientemente participó, junto al intendente Cristian Marega, de una reunión virtual donde se analizaron aspectos técnicos y estimaciones de costos para continuar avanzando.

El senador consideró que el puerto no beneficiará únicamente a Villa Ocampo sino que tendrá impacto sobre toda la región norte de Santa Fe, potenciando la producción, la logística, el transporte y la generación de empleo.

«Cuando el puerto comience a funcionar habrá una enorme actividad económica para toda la zona», expresó durante la entrevista.

Un llamado a trabajar unidos

Sobre el cierre, Marcón sostuvo que muchas de las obras que hoy se ejecutan fueron producto de décadas de gestiones y reclamos permanentes, por lo que consideró fundamental mantener el trabajo conjunto entre Provincia, municipios, comunas y la sociedad.

Finalmente destacó el esfuerzo del equipo de gobierno provincial y convocó a continuar acompañando las políticas de desarrollo que permitan consolidar un crecimiento sostenido para el norte santafesino.

«Trabajando unidos, Santa Fe puede modificar realidades en beneficio de la gente», concluyó el senador provincial durante su diálogo con Estilo Propio.

Gentileza: Antonio Paré