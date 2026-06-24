Villa Ocampo: Se realizó una nueva edición de la Feria Ocampense con música local

El pasado sábado 20 de junio se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Ocampense en *Plaza San Martín, una propuesta que reunió a vecinos y visitantes para compartir una jornada de encuentro, acompañando el trabajo y la producción local, en el marco del «Día del Padre».

En esta oportunidad, participaron 42 emprendedores, quienes expusieron y comercializaron una amplia variedad de productos, ofreciendo alternativas para toda la familia y generando un espacio de fortalecimiento para el desarrollo económico local.

Como parte de las actividades programadas, se desarrolló además el “Encuentro Musical”, que sumó expresiones artísticas locales y regionales para acompañar la tarde.

Dieron un show musical, el Taller de Instrumentos Musicales “Adagio”, coordinado por Fátima Junco; el artista César Maydana, proveniente de Chajarí; y Don Fernández, “El Zurdito del Barrio Oeste”*, vecino de nuestra ciudad, quien compartió su música con el público presente.

Desde el Gobierno de Villa Ocampo se agradece el acompañamiento de la comunidad, el compromiso de cada emprendedor y la participación de los artistas que hicieron posible una nueva jornada de encuentro, cultura y acompañamiento al talento local.