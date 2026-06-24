Villa Ocampo invita a participar del «Encuentro de Ajedrez»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar del Encuentro de Ajedrez, una propuesta recreativa y educativa destinada a promover el pensamiento estratégico, la concentración y el intercambio entre aficionados de esta disciplina.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio, a las 14:30 horas, en el Complejo ARNO, y reunirá a jugadores de distintas edades y niveles en una jornada pensada para compartir experiencias, aprender y disfrutar del ajedrez.

Bajo el lema “Nunca dudes de tu potencial”, el encuentro propone un espacio donde cada participante pueda poner a prueba sus habilidades, desarrollar nuevas estrategias y fortalecer vínculos con otros apasionados del juego ciencia.

Además, estarán presentes representantes del Taller de Ajedrez del Barrio San José, el Taller de Ajedrez del Barrio KM 407 y el Taller Municipal de Ajedrez de Las Toscas.

Desde la organización, remarcaron que la actividad es abierta a todo público, por lo que pueden participar tanto jugadores con experiencia como aquellas personas que deseen acercarse al ajedrez, aprender y compartir una tarde diferente.

La participación es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad de Villa Ocampo, Las Toscas y localidades vecinas a sumarse a esta propuesta que promueve el encuentro, el aprendizaje y la sana competencia a través del ajedrez.