Villa Ocampo: Recuperación de la jornada de Recolección de residuos en Parajes Rurales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que el próximo jueves 25 de junio, a partir de las 6:30 horas, se llevará adelante la recolección de residuos húmedos y secos en el Sector 3: Parajes Rurales, correspondiente a la jornada que debió ser suspendida anteriormente.

El operativo se desarrollará con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mantener las condiciones adecuadas de limpieza e higiene en el sector rural.

Se solicita a los vecinos colaborar con el correcto desarrollo de la recolección, disponiendo los residuos debidamente separados en bolsas diferenciadas para residuos húmedos y secos, y colocándolos con anticipación para facilitar las tareas del personal municipal.

Desde el Gobierno de Villa Ocampo agradecemos el acompañamiento y compromiso de la comunidad para continuar fortaleciendo hábitos de separación y gestión responsable de residuos.