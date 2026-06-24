Los interesados podrán conocer todos los requisitos y detalles de la convocatoria escaneando el código QR disponible en la gráfica oficial.

Con el propósito de fortalecer la identidad institucional y promover la participación ciudadana, el Concejo Municipal de Villa Ocampo puso en marcha un concurso abierto para la creación del nuevo isologotipo que representará oficialmente al cuerpo legislativo local. La iniciativa está destinada a vecinos de la ciudad, instituciones y grupos de trabajo, y otorgará un premio de 250 mil pesos al diseño ganador.

La convocatoria está dirigida a habitantes de Villa Ocampo a partir de los 13 años, quienes podrán participar de manera individual, grupal o institucional. En el caso de los menores de edad, se deberán consignar los datos de un responsable legal para la eventual adjudicación del premio.

De acuerdo con las bases establecidas, el diseño deberá ser original e inclusivo, reflejando valores como la pluralidad, la participación y la democracia, además de poder incorporar elementos representativos de Villa Ocampo relacionados con su cultura, historia y naturaleza. Será obligatorio incluir la inscripción “Concejo Municipal – Villa Ocampo”.



Los trabajos deberán presentarse de manera manual, en hoja tamaño A4, montados sobre cartulina verde y entregados bajo seudónimo en la Secretaría del Concejo Municipal, ubicada en calle Tibaldo Nº 1222. Asimismo, cada propuesta deberá estar acompañada por una breve explicación del significado de los colores y símbolos utilizados.

El período de recepción se extenderá desde el 22 de junio hasta el 28 de agosto de 2026 inclusive. El ganador recibirá un Diploma de Honor y una orden de compra por 250 mil pesos en un comercio local a elección, reconocimiento que será entregado durante las tradicionales Menciones “Ocampo Samanés”, en el mes de noviembre.

Además, desde el Concejo Municipal se informó que los interesados pueden acceder a las bases y condiciones completas mediante el escaneo del código QR difundido en la gráfica oficial del concurso, herramienta que permite conocer todos los detalles y requisitos para participar.

Bajo el lema “¡Tu creatividad, nuestra identidad!”, la institución invita a la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca construir una imagen representativa nacida del aporte y la creatividad de los propios ocampenses.

Gentileza: Antonio Paré