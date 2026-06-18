Villa Ocampo: El ISPI 4026 destacó el éxito de su jornada educativa y proyecta nuevas carreras

En la mañana del martes 17 de junio, la profesora Silvana Leiva visitó los estudios del Grupo de Medios Jaaukanigás para una entrevista en uno de los programas.



Durante la entrevista, Leiva expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en el encuentro educativo desarrollado recientemente bajo modalidad presencial y virtual, destacando que se cumplieron ampliamente las expectativas planteadas por la organización.

La docente señaló que alrededor de 200 personas participaron de la propuesta, que contó con la presencia de reconocidos referentes del ámbito académico nacional. Asimismo, valoró el interés demostrado por docentes y estudiantes, quienes tuvieron la posibilidad de interactuar con especialistas de primer nivel y acceder a valiosos espacios de formación y actualización profesional.

Uno de los aspectos destacados fue la capacidad de organización ante el corte de energía que afectó parte de la jornada. Leiva explicó que, gracias al trabajo coordinado del equipo técnico y de sonido, fue posible reorganizar las actividades previstas y garantizar el normal desarrollo de las conferencias, incluyendo la exposición del reconocido especialista Daniel Reilowski.

En otro tramo de la entrevista, la profesora se refirió a la oferta académica del instituto, que actualmente incluye los profesorados de Historia, Geografía y Educación Inicial, además de las tecnicaturas en Enfermería y Turismo.

Respecto a la carrera de Enfermería, indicó que continúa siendo una de las propuestas con mayor demanda, aunque reconoció que existen desafíos vinculados a la inserción laboral y la necesidad de ampliar las oportunidades de empleo para los futuros profesionales del sector.

Leiva también adelantó que la institución ya trabaja en la planificación de nuevas propuestas académicas para los próximos años, analizando la posibilidad de incorporar una nueva tecnicatura a partir de 2028, en función de las necesidades de la región y de las demandas del mercado laboral.

Finalmente, destacó el acompañamiento permanente de la comunidad, de los organismos gubernamentales y del sector privado, quienes colaboraron activamente para concretar una jornada que fue calificada como un verdadero éxito.

Con la mirada puesta en el futuro y en el próximo aniversario institucional, el ISPI N.º 4026 Santísima Virgen Niña continúa consolidándose como uno de los principales espacios de formación superior de la región, apostando a la capacitación permanente y a la construcción de nuevas oportunidades educativas para Villa Ocampo y el norte santafesino.

Gentileza: Antonio Paré