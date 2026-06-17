Villa Ocampo: Falleció un hombre de 79 años tras caer de un techo

La víctima se encontraba realizando tareas de techado cuando sufrió la caída. El médico policial determinó que murió a causa de un traumatismo de cráneo.

Un lamentable accidente doméstico ocurrido en una zona rural de Villa Ocampo se cobró la vida de un hombre de 79 años durante la tarde del 17 de junio.

Según informó la Comisaría 4ta. de la U.R. IX, alrededor de las 13:45 horas se recibió un llamado telefónico por parte de un hombre mayor de edad, quien alertó que su padre habría caído desde el techo de una vivienda y, como consecuencia del hecho, habría perdido la vida.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con un joven, quien relató que su abuelo se encontraba realizando tareas de techado sobre la vivienda y que, en un momento, le pidió que buscara una herramienta en el interior del inmueble. Al regresar, encontró al hombre tendido en el suelo y sin signos vitales.

Ante la situación, se preservó la escena y se solicitó la presencia del Grupo Técnico Criminalístico y del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes.

Tras el examen médico, se confirmó que la víctima era Aníbal Brach, de 79 años, y se determinó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cráneo encefálico producto de la caída. El profesional interviniente dispuso prescindir de la autopsia.

Finalizadas las diligencias de rigor, alrededor de las 18:00 horas el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.