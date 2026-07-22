Asistencia Perfecta: con incremento del 15%, más de 63 mil trabajadores escolares cobran mañana el incentivo mensual de junio

Este jueves, 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares tendrán depositado el premio mensual. De este total, 56.797 no registraron inasistencias y 6.359 sólo tuvieron una. También se abonará el premio trimestral a 49.269 trabajadores. En junio se otorgó un incremento del 15% en el incentivo.
El Gobierno Provincial abonará este jueves 23 de julio, el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 63.156 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de junio no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.
En el mes de junio, 56.797 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia y 6.359 sólo tuvieron una falta. El monto total de inversión ascendió a $8.927.082.164
Este mes también se abonará el premio trimestral (abril, mayo y junio) para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. El incentivo trimestral alcanzó a 49.269 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de los cuales 42.299 no tuvieron ninguna ausencia y 6.970 solo tuvieron una. El monto total de inversión fue de $10.299.027.246.
Cabe destacar que el monto total de inversión entre el premio mensual y el trimestral asciende a $19.226.109.410.
También en el mes de junio se otorgó un incremento en el incentivo a la Asistencia Perfecta del 15 % para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. De esta forma, en junio un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $241.679 mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $120.839, un docente con sistema de jornada completa percibirá $181.260 y por hora cátedra de nivel superior $10.072 y por hora cátedra de otros niveles $8.058.
Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $120.840 (cargo directivo y supervisión); $60.419 para cargo docente de hasta 352 puntos; $90.630 los docentes con sistema de jornada completa; y $5.036 por hora cátedra de nivel superior, y $4.029 por hora cátedra de otros niveles.
En cuanto al reconocimiento trimestral, con el aumento del 15%, los montos quedaron de la siguiente manera:
Un docente con cargo directivo y supervisión que no tenga ninguna falta en el trimestre recibirá $362.099, un docente de hasta 352 puntos percibirá $181.260 , un docente con sistema de jornada completa cobrará $271.890 y por hora cátedra de nivel superior recibirá $15.106 y por hora cátedra de otros niveles, $12.085.
Y para aquellos que sólo registren una falta en el trimestre representará $181.050 (cargo directivo y supervisión), $90.630 para cargo docente de hasta 352 puntos, $135.945 para docentes con sistema de jornada completa y se abonará $7.553 por hora cátedra de nivel superior y $6.043 por hora cátedra de otros niveles.
De qué se trata Asistencia Perfecta
Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.
En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.