La Sociedad Rural de Reconquista recuerda la recategorización obligatoria de terneros/as previo a la 2° campaña de vacunación antiaftosa 2026

SENASA informó que, antes del inicio de la segunda campaña de vacunación, los productores deben realizar la recategorización de terneros y terneras en SIGSA.

En nuestro departamento, la campaña inicia el 8 de junio de 2026. Hay tiempo para realizar la recategorización hasta el 24 de mayo de 2026.

Deben recategorizarse como novillitos o vaquillonas aquellos terneros/as que ya recibieron:

2° campaña 2025

1° campaña 2026

La gestión puede realizarse:

Por autogestión a través de SIGSA (informando posteriormente a SENASA para su validación)

De forma presencial en la oficina de SENASA correspondiente.

⚠️ Importante: los animales que continúen registrados como “ternero/a” al momento de la vacunación deberán ser vacunados obligatoriamente según el calendario oficial.