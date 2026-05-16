Provincia destina más de $3.200 millones para sostener e impulsar a los sectores productivos santafesinos

La inversión, canalizada a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, contempla convenios y fondos rotatorios para fortalecer a las cadenas textil, hortícola, frutillera y arrocera. En un contexto económico complejo, el ministro Gustavo Puccini destacó que se trata de “herramientas clave para sectores que hacen un enorme esfuerzo por sostener la producción”. También reclamó una mayor asistencia nacional ante la emergencia hídrica: “Nación no puede dejar de mirar a provincias productivas como Santa Fe”.

El Gobierno de Santa Fe profundiza su acompañamiento al entramado productivo provincial en un escenario marcado por dificultades económicas que afectan a distintas cadenas de valor. Con recursos propios, el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha una asistencia directa por $ 3.224 millones destinada a sostener e impulsar actividades estratégicas.



En ese marco, este viernes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, inició la firma de convenios y la entrega de fondos rotatorios orientados a brindar financiamiento directo a productores afectados por la coyuntura económica.



“Son herramientas importantes, especialmente en estos tiempos, para sectores que hacen un gran esfuerzo por sostener su producción. Están destinadas principalmente a capital de trabajo”, señaló el funcionario. Y precisó: “Son créditos accesibles, con una tasa equivalente a la mitad de la del Banco Nación más dos puntos; hoy representan un promedio cercano al 14 % anual, algo prácticamente inexistente en el mercado. Además, contemplan hasta 18 meses de devolución y seis meses de gracia”.



Puccini destacó también la metodología de trabajo del Ministerio junto a los distintos sectores productivos: “Trabajamos con mesas productivas del sector textil, del calzado, hortícola, frutihortícola y arrocero. Estas herramientas surgen de ese diálogo permanente”.



Los primeros convenios se rubricaron con la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región (ADER), con una asignación de $ 560 millones para el sector textil del centro-norte provincial y $ 156 millones para productores hortícolas del departamento La Capital. El esquema integral alcanzará además a las actividades arrocera y frutihortícola en diferentes regiones de la provincia.



“Son fondos de los santafesinos que, a través de sus impuestos, vuelven al sector productivo en forma de herramientas financieras para economías regionales fundamentales. Son actividades que generan empleo local, arraigo y crecimiento, incluso en momentos difíciles”, sostuvo el ministro. Y añadió: “Estas son políticas de cercanía y medidas anticíclicas, tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro”.

Financiamiento para economías regionales

La iniciativa busca sostener la actividad económica, preservar la continuidad de las cadenas de valor y fortalecer sectores estratégicos. La articulación con agencias de desarrollo regional apunta a facilitar el acceso al crédito para productores, emprendedores y empresas.



Además de los recursos entregados este viernes a ADER, el esquema contempla:

$884 millones en San Javier para el sector arrocero, a través de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa.

$260 millones para productores hortícolas del departamento Garay, mediante la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Monte Vera y Arroyo Aguiar.

$520 millones en Rosario para créditos destinados al sector textil, a través de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR).

$260 millones adicionales para el sector hortícola, distribuidos entre agencias de desarrollo de Rosario, Constitución y Monte Vera-Arroyo Aguiar.

$624 millones para el sector frutillero, canalizados mediante la Agencia para el Desarrollo del Departamento San Jerónimo.

Reclamo por mayor apoyo nacional

Puccini recordó que la Provincia mantiene medidas de asistencia para productores afectados por las fuertes precipitaciones registradas en los últimos meses. Además de declarar la emergencia agropecuaria y desplegar líneas de financiamiento específicas con el Banco Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno Provincial gestionó ante Nación recursos extraordinarios mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



La solicitud elevada fue de $ 10.000 millones, aunque el Gobierno nacional transfirió finalmente $ 3.000 millones. “Nos golpean fenómenos climáticos y por eso declaramos la emergencia y generamos líneas de crédito específicas”, señaló el ministro, antes de insistir: “Nación no puede dejar de mirar a provincias productivas como Santa Fe”.



Por último, reclamó una agenda económica más vinculada a la producción: “Le pedimos al Gobierno nacional que mire la microeconomía. No alcanza únicamente con el equilibrio fiscal ni con ordenar la macroeconomía. Hace falta un acuerdo productivo que permita defender a nuestras pymes y a quienes producen en la provincia de Santa Fe”.