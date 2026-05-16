Santa Fe lleva los Juegos Suramericanos 2026 al aula con una propuesta pedagógica interdisciplinaria

El Gobierno de la Provincia presentó una colección de diez cuadernillos didácticos para trabajar en las escuelas a partir del deporte y los valores olímpicos. El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, destacó que la iniciativa busca “transformar la enseñanza en aprendizajes significativos” y consolidar un legado educativo de los Juegos Suramericanos.

El Gobierno de Santa Fe presentó en Rosario una propuesta pedagógica destinada a acercar los Juegos Suramericanos a las escuelas de toda la provincia. La iniciativa, denominada “Vivamos los Juegos en la escuela”, incluye una colección de diez cuadernillos didácticos, cada uno centrado en una disciplina deportiva, con el objetivo de convertir el acontecimiento deportivo en una herramienta de aprendizaje transversal.



La presentación estuvo encabezada por el ministro de Educación, José Goity, junto al presidente de Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Mario Moccia, durante una actividad realizada en el Ros Tower Hotel de la que participaron representantes de todas las delegaciones deportivas internacionales que competirán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Enseñanza, deporte y valores

Los materiales abarcan disciplinas como atletismo, deportes de combate, natación, ciclismo, balonmano, gimnasia rítmica, vóley, triatlón, básquet y hockey. La propuesta no se limita a la enseñanza de contenidos deportivos, sino que incorpora valores asociados al deporte, como la excelencia, el respeto, la amistad, el trabajo en equipo y la convivencia.



“Los Juegos Suramericanos van a marcar la historia de nuestra provincia”, remarcó Goity en la presentación para luego sostener que el sistema educativo debía aprovechar esa oportunidad para generar experiencias de aprendizaje colectivas y significativas. Además, el ministro de Educación indicó que “los pedagogos siempre buscamos oportunidades para aprender y construir procesos colectivos que movilicen. Cuando vimos el nivel de involucramiento social que generan estos Juegos, entendimos que la escuela no podía quedar al margen”.



En la misma línea, remarcó el valor pedagógico del deporte asegurando que “no hay enseñanza ni aprendizaje si no existe conexión con la motivación, el gusto y el placer. El deporte reúne todas esas condiciones. Por eso ideamos este programa, para construir de manera sistemática un proceso de enseñanza que pretendemos que se transforme en aprendizaje”.



El deporte como herramienta de formación

Por su parte, Moccia destacó el valor estratégico del deporte como instrumento educativo y social. Al respecto, aseguró que “el deporte no sólo incorpora contenidos; educa para la vida, transmite valores y ayuda a construir sociedades más pacíficas, saludables y solidarias”.



El dirigente también felicitó al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que conduce Maximiliano Pullaro por el desarrollo del material pedagógico y adelantó que será compartido con otros países de la región. “Además de celebrar los Juegos desde la competencia, nos llevamos una herramienta que puede servir para trabajar en nuestros sistemas educativos y contribuir a la formación de los jóvenes”, afirmó.



La secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, explicó que la propuesta “trasciende los Juegos Suramericanos” porque busca conectar las distintas disciplinas deportivas con los contenidos que se trabajan dentro del aula. Según detalló, el material fue elaborado de manera colectiva por más de 80 profesores de Educación Física de toda la provincia y propone un abordaje interdisciplinario en el que dialogan áreas como Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física.

Aprender haciendo

La propuesta pedagógica se apoya en el enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una metodología que promueve que los estudiantes investiguen, analicen, resuelvan problemas y desarrollen producciones propias a partir de situaciones concretas.



De este modo, los estudiantes no sólo reciben información, sino que aprenden haciendo, trabajando en equipo y vinculando los contenidos escolares con experiencias reales.



Cada cuadernillo incluye además referencias a atletas santafesinos y de otras provincias, con el propósito de acercar a los estudiantes historias reales de esfuerzo, compromiso y superación. La intención es que el aprendizaje deje de ser abstracto y logre conectar los contenidos con trayectorias deportivas concretas y cercanas.