Las Toscas fue sede del lanzamiento de una nueva edición del Canotaje Jaaukanigás

El miércoles 13 de mayo, en la oficina de turismo de Las Toscas, se llevó adelante la presentación de la 14° edición de canotaje Jaaukanigás con la presencia de los intendentes anfitriones del evento: Iván Sánchez, intendente de Las Toscas; Fabio Villa, intendente de Florencia y Cristian Marega, intendente de Villa Ocampo. También estuvieron presentes la Diputada Provincial Charo Mancini y miembros de los gabinetes municipales.

La conferencia comenzó con las palabras de bienvenida de los intendentes, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto no solo entre las localidades si no también junto a la Secretaria de Turismo Provincial, quien apoya esta iniciativa para seguir fortaleciendo el deporte y el cuidado del medio ambiente en la región.

Durante su mensaje, el intendente Iván Sánchez expresó: “Hoy nos convocan el turismo, el deporte, el medio ambiente y nuestro Jaaukanigás. Vamos a hacer todo lo posible para que este evento salga de la mejor manera, con el esfuerzo y la coordinación entre los municipios. Felicito también a todos los equipos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en las distintas áreas municipales para que esto sea un éxito».



Posteriormente, los equipos técnicos de cada municipio presentaron el programa completo de actividades, el circuito y recorrido de la travesía, además de brindar detalles sobre las inscripciones y la organización general del evento remarcando que la actividad apoya el Proyecto de Ley de Parque Provincial Jaaukanigás.

La jornada contó además con la participación de medios de comunicación de toda la zona, quienes realizaron consultas vinculadas a la logística y al desarrollo de esta nueva edición del Canotaje Jaaukanigás.