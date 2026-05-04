Las Toscas: Se viene la Feria de Emprendedores 2026

El encuentro se realizará el domingo 10 de mayo por la tarde y reunirá a emprendedores locales en un espacio de encuentro y promoción.

La ciudad de Las Toscas se prepara para una nueva propuesta pensada para toda la comunidad: una feria de emprendedores locales que busca fomentar el trabajo independiente y generar un espacio de encuentro.

La actividad se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, a partir de las 15:00hs., en calle 102 entre 131 y 135, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands y conocer los productos elaborados por emprendedores tosquenses.

El evento propone una tarde para disfrutar en familia, compartir y seguir impulsando el desarrollo local, fortaleciendo los vínculos entre quienes producen y la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios para visibilizar el trabajo de los emprendedores y promover el crecimiento de la economía regional.