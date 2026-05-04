Provincia abre las inscripciones para una nueva edición de Santa Fe en Movimiento

La propuesta convoca a infancias, jóvenes y personas mayores a participar de actividades deportivas, recreativas y educativas en todo el territorio. Las inscripciones estarán habilitadas del 4 al 22 de mayo en la web oficial de la Provincia.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación, abre la inscripción desde el lunes 4 y hasta el viernes 22 de mayo para ser parte de la nueva edición de Santa Fe en Movimiento, una iniciativa que promueve la participación de toda la población en propuestas deportivas, educativas y recreativas. El proceso para anotarse es completamente online y se concreta ingresando a la webhttp://www.santafe.gob.ar/enmovimiento.

El deporte en el territorio

Santa Fe en Movimiento, que en 2025 contó con la participación de 338.646 santafesinos, es una política pública del Gobierno de la Provincia que busca ampliar las oportunidades de acceso a la actividad física y al deporte, promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y el desarrollo integral en todo el territorio.



Se prevé que durante este 2026 se desarrollen distintas instancias de participación, que incluyen encuentros escolares, propuestas interinstitucionales, jornadas deportivas, espacios para jóvenes y personas mayores, así como también instancias de formación para profesores de educación física y la entrega de material deportivo a instituciones que se inscriban.



Quienes participen podrán hacerlo en una amplia variedad de disciplinas, entre ellas atletismo convencional y adaptado, básquet 3×3 convencional y adaptado, futsal, fútbol mixto, handball, natación adaptada, voleibol, tenis de mesa convencional y adaptado, rugby, hockey 7, bádminton, freestyle, vóley playa y handball de playa.



Las distintas líneas de participación se organizan bajo las propuestas “Infancias Jugadas”, “Encuentros Deportivos”, “Jugadas Mayores” y “Escuelas y jardines en Movimiento”, que se desarrollarán en etapas locales, departamentales y provinciales. La instancia provincial, además, será clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita.

Instancias de participación

“Escuelas y Jardines en movimiento”, es una iniciativa que busca propiciar el encuentro, la convivencia, la participación, la integración y la apropiación del espacio institucional por parte de los alumnos a través de diversos contenidos curriculares interdisciplinares y diversas actividades recreativas, deporte, arte y la cultura.



“Infancias Jugadas” está orientada a estudiantes de nivel primario y tiene como objetivo favorecer la participación en actividades recreativas orientadas a los juegos motores. Se caracteriza por ser una propuesta inclusiva, cuyo eje es la participación y la convivencia.



Por su parte, “Encuentros Deportivos” propone la participación de estudiantes de instituciones educativas en distintas disciplinas, en un ámbito que posibilitará el encuentro de éstos y sus docentes en una instancia cuya característica será escolar y comunitaria, en deportes que se practican en las clases de Educación Física y en otros ámbitos no escolares.



Finalmente, “Jugadas Mayores” está destinada a personas mayores de 60 años de toda la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades recreativas y deportivas, promoviendo el bienestar y la participación activa.