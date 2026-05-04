Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 4 al 10 de mayo.

MARTES 5:

19:00 hs: Celebración de la Palabra y Comunión en el Templo.

MIÉRCOLES 6:

No habrá Misas ni Celebraciones.

JUEVES 7:

19:00 hs: Celebración de la Palabra y Comunión en el Templo.

VIERNES 8: Nuestra Señora de Luján

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

No habrá Misas ni Celebraciones.

SÁBADO 9:

17:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.

17:30 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 10: Sexto Domingo de Pascua

08:30 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla Virgen del Carmen (Ocampo Norte).

10:00 hs: Misa de las Familias e inicio del Primer Año de la Catequesis de Comunión en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre).

19:00 hs: Misa en el Templo.

RETIRO ANUAL DEL PRESBITERIO: Se informa a la Comunidad Parroquial que durante esta semana, los sacerdotes de toda la Diócesis estarán participando del Retiro Anual del Presbiterio. Por lo que solo habrá Celebración de la Palabra y Comunión en el Templo los días martes y jueves. El fin de semana se retoman las actividades con normalidad. Oremos por el mayor provecho de esta vivencia para todos nuestros sacerdotes.

ALIMENTANDO UNA ESPIRITUALIDAD PASCUAL: Preparándonos para la Celebración de Pentecostés, toda la Comunidad Parroquial está invitada a participar de un espacio de formación espiritual con Belén Ruiz, el próximo viernes 15 de mayo, a las 20:00 hs., en el Complejo ARNO. El evento es organizado por la Renovación Carismática de nuestra Parroquia.

FIESTA PATRONAL DE CAPILLA LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR: La Capilla La Ascensión de nuestra ciudad invita a participar del Triduo de preparación para su Fiesta Patronal. Se rezará del 14 al 16 de mayo. La Fiesta será el domingo 17, con Procesión y Misa a las 16:30 hs.

CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS: El sábado 23 de mayo, con una caravana por distintas Capillas de la ciudad, y terminando en el Templo Parroquial, celebraremos la Fiesta culmen del Tiempo Pascual. Todas las áreas, movimientos y grupos parroquiales están invitados a participar. Próximamente se dará más información.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.