Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 4 al 10 de mayo.
MARTES 5:
19:00 hs: Celebración de la Palabra y Comunión en el Templo.
MIÉRCOLES 6:
No habrá Misas ni Celebraciones.
JUEVES 7:
19:00 hs: Celebración de la Palabra y Comunión en el Templo.
VIERNES 8: Nuestra Señora de Luján
08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
No habrá Misas ni Celebraciones.
SÁBADO 9:
17:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.
17:30 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).
19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
19:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 10: Sexto Domingo de Pascua
08:30 hs: Misa en el Templo.
09:30 hs: Misa en Capilla Virgen del Carmen (Ocampo Norte).
10:00 hs: Misa de las Familias e inicio del Primer Año de la Catequesis de Comunión en el Templo.
17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre).
19:00 hs: Misa en el Templo.
RETIRO ANUAL DEL PRESBITERIO: Se informa a la Comunidad Parroquial que durante esta semana, los sacerdotes de toda la Diócesis estarán participando del Retiro Anual del Presbiterio. Por lo que solo habrá Celebración de la Palabra y Comunión en el Templo los días martes y jueves. El fin de semana se retoman las actividades con normalidad. Oremos por el mayor provecho de esta vivencia para todos nuestros sacerdotes.
ALIMENTANDO UNA ESPIRITUALIDAD PASCUAL: Preparándonos para la Celebración de Pentecostés, toda la Comunidad Parroquial está invitada a participar de un espacio de formación espiritual con Belén Ruiz, el próximo viernes 15 de mayo, a las 20:00 hs., en el Complejo ARNO. El evento es organizado por la Renovación Carismática de nuestra Parroquia.
FIESTA PATRONAL DE CAPILLA LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR: La Capilla La Ascensión de nuestra ciudad invita a participar del Triduo de preparación para su Fiesta Patronal. Se rezará del 14 al 16 de mayo. La Fiesta será el domingo 17, con Procesión y Misa a las 16:30 hs.
CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS: El sábado 23 de mayo, con una caravana por distintas Capillas de la ciudad, y terminando en el Templo Parroquial, celebraremos la Fiesta culmen del Tiempo Pascual. Todas las áreas, movimientos y grupos parroquiales están invitados a participar. Próximamente se dará más información.
BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.
BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000., y puede abonarse en cuotas. Consultar en Secretaría Parroquial.