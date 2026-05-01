Villa Ocampo: Intentó robar una cortadora de pasto y fue detenido tras resistirse a la policía

El hecho ocurrió a plena luz del día. El agresor atacó a la víctima y luego intentó huir, pero fue localizado y aprehendido en un operativo policial.

En la tarde del 30 de abril de 2026, alrededor de las 13:30 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un hecho de inseguridad ocurrido en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados por un hombre mayor de edad que se encontraba realizando tareas de corte de pasto en calle Santa Fe, detrás de un kiosco, cuando fue sorprendido por un sujeto conocido que lo tomó por el cuello y le exigió la entrega de su máquina.

Ante la negativa, el agresor lo atacó físicamente y luego se dio a la fuga. Con los datos aportados por la víctima, la policía inició un rastrillaje por la zona y logró ubicar al sospechoso en el Loteo Cotelvo.

Al intentar identificarlo, el individuo opuso resistencia al accionar policial, pero finalmente fue reducido y trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.

El hombre, mayor de edad y domiciliado en Villa Ocampo, quedó imputado por los delitos de robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

Se dio intervención a la defensa en turno, continuando con las actuaciones correspondientes.