Orfilio Marcón confirmó más de $198.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto hacia el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

RECONQUISTA

Escuela Primaria 523

$ 9.100.000, obra galería

$ 9.100.000, obra galería Escuela Técnica 462

$ 22.770.000 baños mujeres

$ 8.603.000 reparación techo

$ 22.770.000 baños mujeres $ 8.603.000 reparación techo Escuela Técnica 461

$ 19.828.000 baños varones

$ 19.828.000 baños varones Escuela Primaria 228

$ 706.000 limpieza red cloacal

$ 706.000 limpieza red cloacal Jardín Infantes 357

$ 742.000 compra heladera

$ 2.617.000 mantenimiento climatizadores.

AVELLANEDA

• Cocina Centralizada 9607

$ 9.255.000 contenedores térmicos

Escuela Primaria 928

$ 1.203.000 heladera vertical

$ 1.203.000 heladera vertical Extensión Áulica ISP 63

$ 2.725.000, climatización.

VILLA OCAMPO

Escuela Secundaria, 699

$ 5.683.000 infraestructura deportiva

$ 5.683.000 infraestructura deportiva Centro Educ Física 35

$ 4.763.000 equipos climatizadores

VILLA GUILLERMINA

Escuela Técnica 662

$ 15.187.000 máquinas y herramientas

$ 15.187.000 máquinas y herramientas Escuela Primaria 863

$694.000 compra freezer

EL RABÓN

Escuela Primaria 513

$ 11.503.000 cielorrazo

LAS PALMAS

Escuela Primaria 6074

$ 667.000 para heladera

SAN MANUEL

Escuela Primaria 6260

$ 21.045.000 contrapiso SUM

LA LOLA

Escuela Primaria 6111

$ 1.670.000 reemplazo luminarias.

LAS GARZAS

Escuela Primaria 6105

$ 20.956.000 reparación tejado VILLA ANA

$ 20.956.000 reparación tejado VILLA ANA Escuela Primaria 6096

$ 19.747.000 construcción baños

EL SOMBRERITO

Escuela Primaria 6088

$ 18.584.000 obras de infraestructura

$ 18.584.000 obras de infraestructura

«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó ORFILIO MARCÓN.