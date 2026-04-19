Orfilio Marcón confirmó más de $198.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto hacia el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

RECONQUISTA

  • Escuela Primaria 523
    $ 9.100.000, obra galería
  • Escuela Técnica 462
    $ 22.770.000 baños mujeres
    $ 8.603.000 reparación techo
  • Escuela Técnica 461
    $ 19.828.000 baños varones
  • Escuela Primaria 228
    $ 706.000 limpieza red cloacal
  • Jardín Infantes 357
    $ 742.000 compra heladera
    $ 2.617.000 mantenimiento climatizadores.

AVELLANEDA
• Cocina Centralizada 9607
$ 9.255.000 contenedores térmicos

  • Escuela Primaria 928
    $ 1.203.000 heladera vertical
  • Extensión Áulica ISP 63
    $ 2.725.000, climatización.

VILLA OCAMPO

  • Escuela Secundaria, 699
    $ 5.683.000 infraestructura deportiva
  • Centro Educ Física 35
    $ 4.763.000 equipos climatizadores

VILLA GUILLERMINA

  • Escuela Técnica 662
    $ 15.187.000 máquinas y herramientas
  • Escuela Primaria 863
    $694.000 compra freezer

EL RABÓN

  • Escuela Primaria 513
    $ 11.503.000 cielorrazo

LAS PALMAS

  • Escuela Primaria 6074
    $ 667.000 para heladera

SAN MANUEL

  • Escuela Primaria 6260
    $ 21.045.000 contrapiso SUM

LA LOLA

  • Escuela Primaria 6111
    $ 1.670.000 reemplazo luminarias.

LAS GARZAS

  • Escuela Primaria 6105
    $ 20.956.000 reparación tejado VILLA ANA
  • Escuela Primaria 6096
    $ 19.747.000 construcción baños

EL SOMBRERITO

  • Escuela Primaria 6088
    $ 18.584.000 obras de infraestructura

«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó ORFILIO MARCÓN.

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