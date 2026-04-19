Orfilio Marcón confirmó más de $198.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto hacia el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
RECONQUISTA
- Escuela Primaria 523
$ 9.100.000, obra galería
- Escuela Técnica 462
$ 22.770.000 baños mujeres
$ 8.603.000 reparación techo
- Escuela Técnica 461
$ 19.828.000 baños varones
- Escuela Primaria 228
$ 706.000 limpieza red cloacal
- Jardín Infantes 357
$ 742.000 compra heladera
$ 2.617.000 mantenimiento climatizadores.
AVELLANEDA
• Cocina Centralizada 9607
$ 9.255.000 contenedores térmicos
- Escuela Primaria 928
$ 1.203.000 heladera vertical
- Extensión Áulica ISP 63
$ 2.725.000, climatización.
VILLA OCAMPO
- Escuela Secundaria, 699
$ 5.683.000 infraestructura deportiva
- Centro Educ Física 35
$ 4.763.000 equipos climatizadores
VILLA GUILLERMINA
- Escuela Técnica 662
$ 15.187.000 máquinas y herramientas
- Escuela Primaria 863
$694.000 compra freezer
EL RABÓN
- Escuela Primaria 513
$ 11.503.000 cielorrazo
LAS PALMAS
- Escuela Primaria 6074
$ 667.000 para heladera
SAN MANUEL
- Escuela Primaria 6260
$ 21.045.000 contrapiso SUM
LA LOLA
- Escuela Primaria 6111
$ 1.670.000 reemplazo luminarias.
LAS GARZAS
- Escuela Primaria 6105
$ 20.956.000 reparación tejado VILLA ANA
- Escuela Primaria 6096
$ 19.747.000 construcción baños
EL SOMBRERITO
- Escuela Primaria 6088
$ 18.584.000 obras de infraestructura
«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó ORFILIO MARCÓN.