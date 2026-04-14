Villa Ocampo participó de un nuevo encuentro regional para la prevención del suicidio

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Promoción Social, participó de un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial Regional de Abordaje y Prevención del Suicidio (MIRAProS), junto a representantes de diversas instituciones de la región.

En la jornada estuvieron presentes la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, y la asistente social Daniela Piccoli, quienes formaron parte de un espacio de trabajo orientado a definir y fortalecer líneas de acción vinculadas a la promoción de la salud mental, la prevención del suicidio y el trabajo articulado en red.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias, se consolidaron estrategias de intervención conjunta y se avanzó en la construcción de herramientas territoriales acordes a las realidades locales.

Desde el Municipio se destacó la importancia de la articulación interinstitucional, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones coordinadas que contribuyan al acompañamiento y cuidado integral de la comunidad.