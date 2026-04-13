Villa Ocampo conmemoró el Ocampazo con actividades educativas, culturales y de memoria colectiva

En el marco del 57° aniversario del Ocampazo, la ciudad de Villa Ocampo llevó adelante una serie de actividades que combinaron propuestas educativas, culturales y conmemorativas, con el objetivo de mantener viva la memoria de uno de los hechos más significativos de su historia.

Durante los días 9 y 10 de abril se realizaron los bici-paseos por los hitos del Ocampazo, una iniciativa organizada por el Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret” en articulación con instituciones educativas. La propuesta buscó generar espacios de reflexión, aprendizaje y memoria, acercando a los estudiantes a los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos de abril de 1969.

Los recorridos, guiados y adaptados a los distintos niveles, contaron con una destacada participación de alumnos y docentes. El itinerario incluyó puntos clave de la pueblada, comenzando en el hito N.º 1 frente al ingreso del ex Ingenio Arno, continuando por el sitio de las ollas populares, el Palacio Municipal, el Templo, la Casa Parroquial y la Plaza Belgrano, donde se realizaron las asambleas populares. El trayecto finalizó en el acceso a la ciudad, lugar donde tuvo lugar la represión de la denominada “Marcha del Hambre”.



Las actividades continuaron el sábado 11 de abril en el Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”, con la realización de una muestra histórica y el acto central conmemorativo por el 57° aniversario del Ocampazo.

La jornada comenzó con la apertura de la muestra, un espacio especialmente preparado para recuperar y poner en valor la memoria colectiva mediante imágenes, documentos y relatos que reconstruyen los hechos de abril de 1969. Posteriormente, se llevó a cabo el acto central, que contó con la presencia del intendente Cristian Marega, el secretario de Gobierno Jesús Miguel Merino, vecinos y vecinas que fueron protagonistas directos del Ocampazo, así como también personas que vivieron aquel momento histórico y conservan en su memoria lo sucedido.



La participación de distintas generaciones permitió enriquecer el encuentro, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad. La jornada finalizó en un clima de reflexión, reconocimiento y encuentro comunitario.

Desde la organización informaron que las actividades continuarán desarrollándose durante el mes de abril junto a otras instituciones educativas, reafirmando el compromiso de promover el conocimiento de la historia local y su transmisión a las nuevas generaciones.