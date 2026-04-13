Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, correspondientes a la semana del 13 al 19 de abril.
MARTES 14:
19:00 hs: Misa en el Templo.
20:00 hs: Reunión informativa de la Pastoral del Duelo en el Templo.
MIÉRCOLES 15:
08:30 hs: Misa en Capilla histórica del Colegio Virgen Niña.
JUEVES 16:
19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
19:00 hs: Misa en Escuela EFA (Villa Ocampo).
VIERNES 17:
08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
17:00 hs: Misa en Rincón de Amores.
19:00 hs: Misa en el Templo.
SÁBADO 18:
17:00 hs: Misa en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello).
19:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 19: Tercer Domingo de Pascua
San Expedito
08:30 hs: Misa en el Templo.
10:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en honor a San Expedito en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
17:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano.
19:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en honor a San Expedito en el Templo.
INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS DE COMUNIÓN: Se informa a quienes aún no han podido inscribir a su niño a la Catequesis de Primera Comunión que pueden pasar por Secretaría Parroquial para hacerlo. Deberán presentar fotocopia del DNI del niño y Certificado de Bautismo, si lo tuviera. Las inscripciones para la Catequesis de Confirmación, por su parte, se pueden realizar de manera digital. Para ello se debe completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3TdPXqs8zuqzvbOQz7A6DKBu_kEr9pWmGJwBIpEmOzJCFhg/viewform?usp=publish-editor.
BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.
BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000., y puede abonarse en cuotas. Consultar en Secretaría Parroquial.