Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, correspondientes a la semana del 13 al 19 de abril.

MARTES 14:

19:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Reunión informativa de la Pastoral del Duelo en el Templo.

MIÉRCOLES 15:

08:30 hs: Misa en Capilla histórica del Colegio Virgen Niña.

JUEVES 16:

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en Escuela EFA (Villa Ocampo).

VIERNES 17:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

17:00 hs: Misa en Rincón de Amores.

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 18:

17:00 hs: Misa en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 19: Tercer Domingo de Pascua

San Expedito

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en honor a San Expedito en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

17:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en honor a San Expedito en el Templo.

INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS DE COMUNIÓN: Se informa a quienes aún no han podido inscribir a su niño a la Catequesis de Primera Comunión que pueden pasar por Secretaría Parroquial para hacerlo. Deberán presentar fotocopia del DNI del niño y Certificado de Bautismo, si lo tuviera. Las inscripciones para la Catequesis de Confirmación, por su parte, se pueden realizar de manera digital. Para ello se debe completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3TdPXqs8zuqzvbOQz7A6DKBu_kEr9pWmGJwBIpEmOzJCFhg/viewform?usp=publish-editor.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.