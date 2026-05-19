Día Internacional de los Museos: espacios que preservan la memoria y promueven el encuentro

Cada 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, una fecha impulsada a nivel mundial para reconocer la importancia de estas instituciones como espacios de preservación patrimonial, educación, reflexión y construcción cultural.

Este año, la celebración se desarrolla bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, destacando el papel fundamental de los museos en la promoción del diálogo respetuoso, la diversidad cultural y la cohesión social. A través de la conservación de la memoria y el patrimonio, los museos generan espacios abiertos y accesibles para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la identidad de las comunidades.

En este marco, el Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret” de la ciudad de Villa Ocampo se suma a esta conmemoración internacional, reafirmando su compromiso con la preservación de la historia local y regional, así como con la difusión del patrimonio cultural y natural.

Asimismo, durante el fin de semana, el museo abrió sus puertas a la comunidad ofreciendo recorridos históricos guiados, proyecciones de documentales sobre megafauna argentina y muestras fotográficas, permitiendo a vecinos y visitantes compartir una experiencia vinculada al conocimiento y la memoria colectiva.

En esta fecha especial, el Museo “Aníbal Gregoret” hace llegar su saludo y reconocimiento a todos los museos de la región y a quienes trabajan diariamente para mantener viva la historia, la cultura y el patrimonio de nuestras comunidades.