Reconquista: Provincia inauguró la reconstrucción integral del Centro de Salud de barrio La Loma

​Con una inversión enfocada en la infraestructura sanitaria, se renovaron más de 400 metros cuadrados para mejorar las condiciones de atención a los vecinos del norte santafesino. “Existe una decisión política muy fuerte del gobernador Maximiliano Pullaro de trabajar en cada uno de estos centros de salud, de punta a punta de la provincia de Santa Fe”, destacó la ministra Silvia Ciancio.

Familias del norte santafesino cuentan con un renovado Centro de Salud en el barrio La Loma de Reconquista, luego de que el Gobierno de Santa Fe concluyera los trabajos de rehabilitación y puesta en valor del edificio. La intervención integral consistió en la recuperación de una superficie de 434 metros cuadrados cubiertos y 25 metros cuadrados semicubiertos, donde se ejecutaron refuerzos estructurales, renovación total de instalaciones, colocación de pisos, nuevos cielorrasos y revoques interiores, además de trabajos de herrería, pintura y la construcción de veredas perimetrales.



La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó durante el acto que existe “una decisión política muy fuerte del gobernador Maximiliano Pullaro de trabajar en cada uno de estos centros de salud, de punta a punta de la provincia de Santa Fe. Porque en los eslabones de esta red tenemos que abonar y reforzar todos los días. Para nosotros todos los centros de salud son importantes”.



Asimismo, la funcionaria subrayó que “estamos en un momento muy sensible, quizás uno de los más sensibles que hemos vivido con respecto al derecho a la salud. Cuando un gobierno nacional se aleja, recorta y ajusta, y todos los días y todos los meses no dan malas noticias, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, no sin esfuerzos, no sin dificultades, trata de seguir apostando a que cada vez los procesos de atención en toda esa red sean lo más dignos posibles”.



“La obra pública es para la gente”

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó detalles sobre la complejidad técnica de las tareas realizadas: “Hubo que hacer casi todo de nuevo. Las patologías, como dicen los doctores, de este edificio eran muchísimas, las hemos visto cuando recorrimos los cimientos, y se hizo todo de nuevo. Así que es como que se reinaugura este centro de salud”.



Enrico también remarcó que “el gobernador Pullaro es el que, de alguna manera, nos lleva hacia adelante y nos dice siempre que las obras públicas no son solamente suma de ladrillos o de ruta. Una obra pública, dice el gobernador, es para la gente, y es para que lo pueda utilizar y disfrutar y vivir el ciudadano”.

“Muy importante para nuestro barrio”

En tanto el intendente de la ciudad Enrique Vallejos expresó “el agradecimiento al Gobierno de la Provincia por poder concretar en poco tiempo estas obras que son muy necesarias. Y también ponernos a disposición para seguir trabajando codo a codo para que podamos seguir resolviendo los problemas de nuestros ciudadanos”.



Asimismo, Cristina Gómez, vecina del lugar, agradeció a las autoridades por la obra, destacando que “es muy importante para nuestro barrio”.



Del acto de inauguración participaron también el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; los diputados provinciales Dionisio Scarpín y Charo Mancini; el director de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte; y la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, entre otros.