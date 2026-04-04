Santa Fe adhiere a la Ley de Transparencia Fiscal para mostrar su impacto en los precios

Mediante esta medida, el Gobierno Provincial permitirá a los consumidores conocer con mayor precisión cuánto inciden los tributos en el precio final, discriminando cuánto es la carga provincial y cuánto la nacional. La adopción del esquema no será obligatoria en caso de implicar costos adicionales para los comercios por la adecuación de sus sistemas de facturación. La iniciativa se suma a las acciones de la Ley Tributaria 2026, a cuyos beneficios de bajas de impuestos -incorporando empleados o descontando el pago de la luz, entre otros puntos-, ya adhirieron unas 5.000 empresas.

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en su política de alivio fiscal y mejora de la información al consumidor al adherir al Régimen de Transparencia Fiscal. La iniciativa encomienda a la Administración Provincial de Impuestos (API) la implementación de un esquema que permita identificar con claridad cuánto incide el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el precio final de bienes y servicios.



El objetivo es mejorar la calidad de la información disponible para los ciudadanos. De este modo, los consumidores podrán distinguir qué parte del precio corresponde a tributos provinciales y cuál a impuestos nacionales.

Menor carga tributaria

La medida se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de la presión impositiva: la Provincia avanza de manera sostenida en la baja de Ingresos Brutos con el propósito de acompañar al sector productivo, incentivar el empleo y mejorar la competitividad.



En ese marco, la Ley Tributaria 2026 incorporó beneficios como la deducción del costo salarial de nuevos trabajadores y la posibilidad de descontar del impuesto el gasto en energía eléctrica. Estas herramientas forman parte de una política integral orientada a reducir la carga tributaria sin comprometer recursos esenciales.



La adhesión al régimen de Transparencia Fiscal se suma a ese proceso y permitirá visibilizar de forma concreta el peso relativo de los impuestos provinciales frente a los nacionales, como el IVA.

Qué cambia para los consumidores

A partir de esta decisión, la API establecerá los mecanismos de cálculo para determinar, en cada operación, la incidencia de Ingresos Brutos sobre el precio neto facturado.



De este modo, los consumidores podrán identificar en sus comprobantes, de manera más clara, qué parte del monto abonado corresponde a este tributo provincial.

Más información y transparencia

La iniciativa se articula con lo dispuesto a nivel nacional por la Ley 27.743, que estableció la obligación de detallar los impuestos en precios y comprobantes, e invitó a las provincias a avanzar en el mismo sentido.



Así, Santa Fe combina la reducción de la carga tributaria con políticas orientadas a fortalecer la transparencia y mejorar el vínculo con los ciudadanos.

Implementación progresiva

La adopción del esquema no será obligatoria en los casos en que implique costos adicionales para los comercios por la adecuación de sus sistemas de facturación. La implementación será progresiva, con el objetivo de no afectar la operatoria del sector comercial.

Resultados de los beneficios fiscales

Con respecto a los beneficios fiscales establecidos por el Estado santafesino, vale recordar que en los primeros dos meses de vigencia de la Ley Tributaria provincial, 788 empresas -365 en enero y 660 en febrero- dedujeron del pago de Ingresos Brutos un total de 3.193 salarios correspondientes a nuevos trabajadores incorporados durante 2026. La medida generó un ahorro superior a los $ 2.150 millones en el primer bimestre; solo en febrero, el beneficio alcanzó los $ 1.384 millones.



En ese período, el régimen fue utilizado por 245 comercios, 86 industrias manufactureras, 80 empresas de la construcción y 53 firmas del sector de alojamiento y gastronomía, entre otras actividades.



La norma también contempla la deducción del gasto en energía eléctrica. En dos meses, 319 industrias y 2.644 comercios accedieron a este beneficio, con un ahorro acumulado superior a los $1.576 millones.



Por su parte, 1.245 pequeños contribuyentes se incorporaron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5%, con un ahorro total de más de $124 millones.



En conjunto, cerca de 5.000 empresas utilizaron los principales beneficios de la Ley Tributaria en sus primeros dos meses de implementación.