Villa Ocampo: La Terminal de Ómnibus ya se encuentra lista para su normal funcionamiento

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que la Terminal de Ómnibus de la ciudad ya se encuentra en condiciones de retomar su funcionamiento habitual , luego de las tareas realizadas para su puesta en óptimas condiciones.

Los trabajos llevados adelante permitieron garantizar un mejor servicio y mayor comodidad para los usuarios, adecuando las instalaciones para el normal desarrollo de las actividades y la correcta circulación de pasajeros y unidades de transporte.

De esta manera, la terminal vuelve a operar con normalidad , brindando nuevamente un espacio seguro y adecuado para quienes utilizan este servicio.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destaca la importancia de continuar trabajando en el mantenimiento y mejora de los espacios públicos, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad a la comunidad.