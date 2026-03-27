Villa Ocampo: El Municipio realizó una reunión informativa con instituciones educativas

El Municipio llevó adelante una reunión informativa con instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre las escuelas y las distintas áreas municipales. El encuentro se desarrolló este jueves a las 20:30 en el Salón “30 de Noviembre” de la Municipalidad.

La jornada comenzó con palabras de bienvenida a cargo del Intendente Municipal, tras lo cual se presentó el funcionamiento de las distintas áreas del Municipio y su modalidad de trabajo. Asimismo, el Área de Educación expuso los programas y acciones vigentes, y se brindó información destinada a instituciones educativas oficiales sobre el Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

Durante la actividad también se hizo entrega de un presente a cada institución participante. Desde el Municipio se agradeció la presencia de las autoridades educativas y se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para el desarrollo de la comunidad.

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