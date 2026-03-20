Pullaro se reunió con el embajador de la Unión Europea y consolidó la agenda comercial de Santa Fe

La Provincia ratificó su vínculo estratégico con el bloque europeo, destino de cerca del 23 % de las exportaciones argentinas. En el encuentro se abordaron oportunidades de cooperación, el acuerdo Mercosur-UE y el impacto de regulaciones sobre el biodiésel santafesino.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo este jueves por la tarde un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg. De la reunión participaron además la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.



Durante el intercambio, las autoridades analizaron la relación estratégica que Santa Fe sostiene con la Unión Europea, un socio clave que concentra cerca del 23 % de las exportaciones argentinas hacia ese mercado. Asimismo, se abordaron las oportunidades que se abren a partir del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, firmado en enero de este año.



En ese marco, Losada planteó la necesidad de revisar ciertos criterios regulatorios que afectan la competitividad de la producción santafesina. “Desde nuestra Provincia queremos ser parte de la solución frente a la crisis energética global. Sin embargo, la aplicación actual del criterio de Indirect Land Use Change no refleja nuestra realidad productiva ni cuenta con base científica suficiente”, señaló.



La funcionaria advirtió que esta situación genera una pérdida estimada de 350 millones de dólares anuales y no constituye un tratamiento equitativo, especialmente para una provincia sin riesgo de deforestación y con una producción de soja estable, incluso en descenso en la última década.



“Consideramos oportuno abrir una nueva instancia de diálogo y avanzar, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en la revisión de este tipo de decisiones. Necesitamos reglas claras y justas, basadas en evidencia, que no perjudiquen a la provincia que más ha trabajado en esta materia”, agregó Losada, y valoró la disposición del embajador Høeg para trasladar estos planteos a Bruselas.



Por su parte, Díaz destacó dos ejes centrales de la reunión: “Por un lado, todo lo vinculado a la cooperación y los proyectos que podemos desarrollar con la Unión Europea dentro de sus programas. Por otro, las cuestiones institucionales, vinculadas a una visión del mundo y valores compartidos”.



El funcionario también subrayó la relevancia del comercio exterior en la agenda bilateral, en particular las dificultades que se presentan en el marco del acuerdo Mercosur–UE en torno al biodiésel, un sector clave para la matriz productiva santafesina.