Cristina del Fabro fue reconocida en Reconquista en el marco del programa “Grandes Mujeres”

El pasado lunes 16 de marzo , en la ciudad de Reconquista, se llevó a cabo el acto de reconocimiento “Grandes Mujeres” , una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en LET IT BEER – Bar de Amigos, se distinguió a mujeres y personas de la diversidad mayores de la provincia por su compromiso, su trabajo y su dedicación cotidiana, reconociendo el impacto que sus acciones han tenido en sus comunidades.

En esta oportunidad, Cristina del Fabro de Vicentín , vecina de la ciudad de Villa Ocampo, recibió la distinción “Grandes Mujeres”, en reconocimiento a su trayectoria y al valioso aporte que ha realizado a lo largo de los años en la comunidad.



Acompañando este importante reconocimiento estuvieron presentes Jesús Miguel Merino, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ocampo, Maricel Corgniali, Secretaria de Cultura y Comunicación, y Martín Vera Fernández, Director de la Residencia San José, quienes participaron del acto y acompañaron este momento de reconocimiento.

Este homenaje busca visibilizar las historias de vida de mujeres que han dejado una huella significativa en sus comunidades, destacando que su ejemplo y compromiso cotidiano contribuyen a la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas.