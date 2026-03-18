Semana Santa en Madryn: Entre el Vía Crucis Submarino y la mejor gastronomía costera

Con una combinación única de espiritualidad, naturaleza, aventura y gastronomía, la ciudad ofrece una agenda cargada de propuestas imperdibles para esta Semana Santa.



El Vía Crucis Submarino: una peregrinación que desafía los límites



El sábado 4 de abril tendrá lugar una nueva edición del Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn, un acontecimiento singular que, desde 2014, cuenta con la bendición papal y que cada año convoca a residentes y visitantes en una ceremonia cargada de simbolismo.



Todo comienza en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, desde donde parte la procesión que recorre las primeras ocho estaciones por distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Muelle “Comandante Luis Piedra Buena”.



Allí se desarrolla el momento más emblemático de la celebración: la inmersión de la cruz de casi cuatro metros de altura en las aguas del Golfo Nuevo. A partir de ese punto, las estaciones restantes continúan bajo el mar, a lo largo de unos 500 metros y a aproximadamente ocho metros de profundidad.



Un sacerdote guía el recorrido relatando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de un hidrófono, permitiendo que sus palabras también se escuchen bajo el agua, mientras buzos profesionales transportan la cruz durante el trayecto subacuático.



Entre quienes protagonizan este momento se encuentra, como cada año, “Pinino” Orri, reconocido buzo de la ciudad que desciende con su característica escafandra y acompaña el recorrido submarino de la cruz. A su alrededor se suman otros buzos, kayakistas y pequeñas embarcaciones que siguen el trayecto desde el agua, mientras cientos de personas observan desde el muelle y la costa.



A medida que cae la tarde, el clima del evento adquiere una atmósfera particular: el público comienza a encender velas y, desde el mar, se proyecta el resplandor de la cruz iluminada, junto con las luces de los equipos que portan los buzos y las embarcaciones. La escena genera una postal única para quienes presencian el acontecimiento desde la costa o desde el muelle.



La ceremonia concluye cuando el sacerdote y los buzos emergen del agua cargando la cruz y avanzan hacia la orilla, donde son recibidos por la comunidad. Allí, el coro municipal y parroquial entona canciones alusivas junto a una gran fogata, marcando el cierre de una celebración profundamente emotiva que cada año reúne a la comunidad en un clima de fe, reflexión y recogimiento.



Si bien gran parte del público sigue el Vía Crucis desde tierra firme, algunas personas participan de manera más activa acompañando las últimas estaciones desde el agua, ya sea buceando, realizando snorkel o en kayak, siempre cumpliendo con las normativas de seguridad y acreditando las certificaciones correspondientes para las actividades subacuáticas.

XXI Feria de Pescadores Artesanales



Del 1 al 4 de abril, la tradicional Feria de Pescadores Artesanales ofrece un abanico de sabores frescos y auténticos. Durante estos días, las familias de pescadores y recolectores de la ciudad comparten con la comunidad el fruto de un trabajo exigente y profundamente ligado al mar: muchos de ellos descienden buceando para recolectar mariscos, una tarea sacrificada que forma parte de la identidad productiva local.



La feria se convierte así en una excelente oportunidad para conocer la trazabilidad del producto, interactuar directamente con los pescadores locales y comprender el valor de la pesca artesanal en la región.



A lo largo de las jornadas, quienes visiten el predio podrán disfrutar de una propuesta que conjuga gastronomía, tradición y trabajo, además de rendir reconocimiento a los pescadores artesanales que se organizan cada año para ofrecer a la comunidad un festival único durante los días de Pascua.



En este marco, se podrán degustar y adquirir algunos de los clásicos de la cocina marina patagónica, como paellas, escabeches de mariscos y empanadas de frutos de mar, elaborados con productos frescos recién capturados.



La propuesta se completa con cervezas artesanales, postres regionales, música en vivo y actividades para toda la familia, generando un espacio de encuentro que celebra la cultura y el sabor del mar.

Temporada de orcas



Las orcas de la Península Valdés son mundialmente conocidas por desarrollar una estrategia de alimentación única llamada varamiento intencional. Durante esta maniobra, los animales se impulsan deliberadamente fuera del agua en marea alta para capturar crías de lobos o elefantes marinos cerca de la orilla. Se trata de uno de los comportamientos predatorios más espectaculares de la vida salvaje marina y fue documentado por primera vez en 1974 en esta región.



Cada año, entre marzo y mayo, y nuevamente en octubre y noviembre, distintos sectores de la península se convierten en escenario de este fenómeno natural. Los puntos más conocidos para observarlo son Punta Norte (especialmente entre marzo y mayo) y Caleta Valdés (octubre y noviembre), donde existen senderos y miradores habilitados para seguir el movimiento de las orcas desde la costa.



Esta técnica se transmite de generación en generación dentro de los grupos familiares, organizados bajo un sistema matriarcal. Los ejemplares jóvenes aprenden durante años observando a los adultos hasta dominar la maniobra. Los investigadores identifican a cada individuo mediante foto-identificación, reconociéndolos por las marcas y formas de sus aletas dorsales, lo que permite estudiar su comportamiento y contribuir a la conservación de la especie dentro del área protegida.

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