Salvador Di Stefano: Mercados en crisis

Por Salvador Di Stefano

Hay que ser cauteloso, el mundo esta convulsionado, el dólar esta subiendo en el mundo, las monedas emergentes se devalúan. Los bonos en dólares son una gran oportunidad, y hay grupos de control que la ven debajo del agua.

El manual de un mercado en crisis indica que hay que alivianar las deudas, bajar exposición en renta variable, y cargar renta fija. La crisis bélica que vive el mundo no encuentra una salida rápida, más bien nos trae mucha más incertidumbre.

La guerra entre Rusia y Ucrania no tiene fin, el enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Israel versus Iran no parece tener un fin inmediato, Iran atacando a sus vecinos y generando caos en el estrecho de Ormuz. Todo esto elevada la prima de riesgo, aumenta el petróleo, y la estanflación está a la vuelta de la esquina.

En este contexto la renta variable a escala mundial comienza a retroceder, los capitales se refugian en el dólar, y las monedas comienzan a devaluarse, como es el caso del euro. En América Latina, el real ya esta en 5,30 por dólar y el peso mexicano llegando a 18 por dólar. Estas devaluaciones van a generar ruido en todas las economías de la región.

Argentina en este contexto se ve beneficiada por la suba del petróleo, y sus sustitutos, como los biocombustibles, lo que alienta la suba de la soja y el maíz. El trigo copia a la suba al petróleo, y la leche está trepando en los mercados mundiales. El precio de la carne vacuna sigue en niveles elevados, y todo esto alienta un mayor ingreso de divisas al país.

Este ingreso de divisas hace que el Banco Central tenga que redoblar esfuerzos para mantener el precio del dólar en el mercado, desde nuestro punto de vista, creemos que en torno de $ 1.400 el dólar esta construyendo un piso. El dólar en noviembre del año 2023 estaba en $ 360, si le corres la inflación asta febrero del año 2026 el valor actual estaría en $ 1.370, si el dólar cae desde dicho nivel, vamos a tener una compresión de márgenes en muchos sectores, y las empresas tendrían que redoblar esfuerzos para incorporar tecnología, para bajar costos unitarios, y precios al consumidor, para mantener los niveles de utilidad.

El dólar en $ 1.400 es un buen piso para construir una posición interesante de bonos en dólares, los bonos que vencen en el año 2027 rinden el 5,5% anual, mientras que el Bonar 2029 que vence en el año 2029 rinde el 9,5% anual, el riesgo que en las elecciones presidenciales 2027 gane un presidente que no apoye la economía de mercado esta latente, y eso se nota en las cotizaciones de los bonos. Al menos es lo que percibe la media del mercado. Los bonos bajo el gobierno actual tienen un riesgo país de 220 puntos (AO27), si el bono vence bajo otro mandato presidencial que no es el actual, el riesgo país sube a 560 puntos. Claramente los inversores locales e internacionales, creen que el país puede volver a las andadas, el fantasma de Macri sobrevuela la cabeza de los inversores.

Conclusiones

.- Desde nuestro punto de vista la actual gestión de gobierno tiene muchas chances de seguir 4 años en el poder, comprar bonos que rinden el 10% anual, como el AL35, AE38 o AL41 luce muy positivo, en un momento en donde todo hace presumir que el dólar no tiene mucho para bajar, y que la tasa de retornos e los bonos es dos veces y media la internacional.

.- En materia de letras en pesos la tasa se ubica entre el 33% y 35% anual, no nos parece atractiva con una inflación que apunta a ubicarse entre el 28% y 30% anual si el shock de precios internacionales persiste.

.- Las acciones hay que mirarlas con cuidado, YPF es una empresa petrolera que vende mucha de su producción en el mercado interno, por ende no copio a la suba el precio del petróleo, en cambio Vista lo que produce lo exporta y le pega pleno el aumento del petróleo, es una historia distinta a YPF, Vista no ha parado de subir.

.- Las acciones bancarias han sufrido demasiado, hay que desencillar hasta que aclare. Mercado Libre también fue muy golpeada, pero la diferencia con los bancos es que gana mucho dinero, y solo fue afectada por los temores a la Inteligencia Artificial, en cambio los bancos han bajado porque se proyectan utilidades amarretas. Hay que poner bajo la lupa a Mercado libre, cuando encuentre un piso, no dejar pasar la oportunidad de comprar.

.- El manual nos dice que tenemos que andar con luz alta o con la rienda corta. Bajar endeudamiento, comprar bonos dólarizados, poco dinero en letras en pesos, y ser cauteloso con las acciones, en donde hay que saber diversificar, un caso emblemático es Adecoagro, que no para de subir, compro profertil que hace Urea, y el precio del producto se multiplico, la acción valía U$S 7,0 y hoy vale U$S 10,82, el grupo de control de la empresa la vio debajo del agua.