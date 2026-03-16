Provincia mostró cómo impactó el aumento en el sector docente: “Cumplimos nuestra palabra”

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, encabezó una conferencia de prensa para llevar “información precisa y transparente” sobre cómo quedaron los sueldos de la docencia santafesina, y que se ubican entre los más altos para el sector en el país. “Previamente hubo mucho intento de desinformar, y ahora con los recibos de sueldo sobre la mesa, los docentes pueden ver la realidad”, remarcó.

“Queremos llevar información precisa y transparente de la recomposición salarial para el sector docente. Nos vemos en la obligación de hacerlo porque ha habido mucho intento de desinformar, donde se consignaba que lo que anunciábamos hace unas semanas no era verdad, pero ahora que los docentes tienen los recibos sobre la mesa, pueden ver la realidad. Cumplimos con nuestra palabra”, señaló este lunes el ministro de Educación, José Goity, al encabezar una conferencia de prensa en la que se detallaron los incrementos percibidos en los salarios docentes que se abonaron durante el mes de marzo.



Acompañado por las secretarias General del Ministerio de Educación, María Martín, y de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, el funcionario informó el impacto de las actualizaciones salariales correspondientes al mes de febrero, aplicadas en cumplimiento de lo acordado en la paritaria docente, y mostraron con recibos de sueldo el alcance de las cuatro planillas complementarias que fueron liquidadas de forma retroactiva para regularizar distintos conceptos incluidos en los haberes del sector.



Como ejemplo, utilizando sueldos testigo, demostraron que un maestro de grado, con 25 horas de reloj por semana y que percibió en el sueldo de febrero $ 1.018.344 -sin los incrementos acordados en paritaria-, recibió por planilla complementaria un total neto de $ 450.978 pesos.

Los docentes en el aula con los chicos aprendiendo

Tras un repaso de cómo quedaron los salarios de los diferentes cargos testigo, Goity afirmó que desde el Gobierno de Santa Fe “tenemos la convicción que la diferencia en educación la hacen los docentes en el aula con los chicos aprendiendo, junto a los equipos directivos comprometidos”, motivo por el cual aseguró que todo lo presentado durante la conferencia “fue presentado como oferta paritaria”, destacando que “no hay nada que hayamos incorporado en cada una de las liquidaciones complementarias que no figure en el acta paritaria”.



El funcionario aseguró que existe “mucha desinformación y mala intención en generar climas de tensión” en un contexto de país donde “cayeron la recaudación y la coparticipación en todas las provincias”, reconociendo además la caída del poder adquisitivo de los docentes, ante lo cual la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, “asumió el compromiso de recomponer el salario y el rol del docente que es quien cada día hace el esfuerzo de todos los días plantarse ante su curso para que los niños, niñas y adolescentes, tengan aprendizaje”, agregó.



Goity detalló que con los incrementos salariales, “ningún docente en la provincia va a cobrar menos de $1.320.000 y el mes que no falta percibe el premio a la asistencia, con lo cual alcanza el $1.430.000”, destacando que “garantizamos el salario a todos los docentes de Santa Fe y mucho más cuando tienen situaciones que requieren de nuestro acompañamiento”.

Desagregado de las liquidaciones

Por su parte, la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, detalló que se liquidó “el retroactivo al mes de diciembre, el retroactivo de la diferencia del aguinaldo del segundo semestre y los retroactivos a los meses de enero y febrero”, por lo cual cada docente de la provincia tendrá en su liquidación del recibo de sueldo “el desagregado que fue lo que se pagó”.



Explicó que se tomó como referencia para explicar las liquidaciones el sueldo testigo del maestro de grado con 25 horas reloj, “que representa a más del 90 % de los docentes de ese cargo en la provincia”. En ese caso, “si se analiza el recibo de sueldo, a lo cobrado a comienzos de marzo se le agregaron aproximadamente $ 450.000 correspondientes a la suma de todos los conceptos liquidados por planilla complementaria”, precisó.



La funcionaria detalló que por planilla complementaria se liquidó “el 3 % retroactivo correspondiente a diciembre; lo correspondiente a las garantías del aguinaldo retroactivo a diciembre; la actualización de la política salarial de enero con el mínimo garantizado que oportunamente se informó representaba $75.000; y en febrero se incluyó un mínimo garantizado de $170.000”. A esto se le debe sumar, “el Fondo de capacitación provincial que se creó con el objetivo de fomentar la capacitación de los docentes que tendrá una periodicidad mensual y se podrá acreditar a lo largo del año con la multiplicidad de capacitaciones para todos los niveles y modalidades”, indicó Martín.



Además, en el caso de supervisores y directores, la funcionaria explicó que “al Fondo de Capacitación se le adiciona un concepto que se incorporó en 30 puntos que es la responsabilidad jerárquica, propia de la función por las tareas que llevan adelante”.



Finalmente, Martín destacó que toda la información vinculada a las liquidaciones coincide plenamente con lo acordado en la paritaria docente. “Todo lo que se pagó responde exactamente a lo presentado en la negociación paritaria. Nos parecía importante rendir cuentas y mostrar con claridad cómo se compone el salario docente, porque se trata de un esfuerzo muy grande del conjunto de la sociedad para reconocer y acompañar la tarea de quienes todos los días sostienen el sistema educativo”, concluyó.