El Intendente Iván Sánchez se reunió con el Ministro de Educación de la Provincia

En el marco de una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Santa Fe, el Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, mantuvo una reunión institucional con el Ministro de Educación de la Provincia, José Goity, con el objetivo de avanzar en gestiones claves para el fortalecimiento del sistema educativo local y regional.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas prioritarios para la ciudad. Entre ellos, la financiación de la escritura del terreno de la Escuela N° 847 “José Ignacio Centeno”, destinado a consolidar el espacio del patio, una demanda histórica de la comunidad educativa.

Asimismo, se trabajó en la regularización del Anexo del Jardín de Infantes N° 127 «Juan Chará» para que el inmueble quede formalmente a nombre de la Provincia, garantizando seguridad jurídica y previsibilidad institucional.

En materia de infraestructura, se dialogó sobre la concreción del programa “Mil Aulas” en la ciudad, junto con la construcción y/o ampliación de nuevas aulas en la Escuela Técnica N° 363 «Norma Aquino» y en la Escuela N° 468 “Dr. Bernardo Vera y Pintado”, con el fin de acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de enseñanza.

Otro de los ejes centrales fue la creación de un Centro de Educación Física para la ciudad y la posibilidad de crear una Planta Campamentil, generando nuevos espacios de aprendizaje y encuentro para niños, niñas y jóvenes.

Además, se avanzó en la creación de un equipo socioeducativo con alcance local y regional, y se planteó la necesidad de resolver el servicio de energía eléctrica de varias instituciones educativas. También se abordó la implementación del nuevo programa provincial de alfabetización y lectura que comenzará a desarrollarse desde el Ministerio de Educación.

Finalmente, uno de los ejes centrales de la agenda fue el planteo de la necesidad de avanzar en la construcción del edificio propio del Instituto Superior del Profesorado N° 63 «Natalia Quessús», una obra largamente esperada que permitirá consolidar y jerarquizar la formación docente en el norte santafesino.

“Estas gestiones reafirman nuestro compromiso de trabajar articuladamente con la Provincia para seguir invirtiendo en educación, infraestructura y oportunidades para toda la comunidad”, concluyó el Intendente.