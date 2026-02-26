El Gobierno provincial entregó 50 camionetas 0 km al Servicio Penitenciario de Piñero

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 50 camionetas 0 km destinadas al Servicio Penitenciario, en un acto realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. Las unidades forman parte de los 720 móviles adquiridos por la Provincia en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

La incorporación de estos vehículos refuerza la capacidad operativa del sistema penitenciario y se inscribe en la estrategia de fortalecimiento institucional que, según el Gobierno provincial, contribuyó a una baja histórica de la violencia en todo el territorio.

Durante el acto, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; la presidenta comunal de Piñero, Carina Gaspari; autoridades provinciales y la plana mayor del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe.

Una política con resultados

El gobernador destacó el trabajo conjunto del Servicio Penitenciario y la Policía al señalar que lograron “algo que en la provincia y en la República Argentina parecía impensado: reducir los niveles de delito y de violencia”.

Recordó que, años atrás, ciudades como Rosario y Santa Fe vivían bajo niveles extremos de violencia y que el Ejecutivo decidió intervenir con un plan integral de seguridad pública.

Con cifras concretas, Pullaro sostuvo que “en lo que va de 2026 se registran 16 homicidios en toda la provincia, frente a los 86 contabilizados en el mismo período de 2023”, y atribuyó esa reducción a “una política pública muy clara”.

El mandatario subrayó además que el ordenamiento del sistema penitenciario fue un eje central de la estrategia: “Entendimos que poniendo orden en las cárceles íbamos a poner orden en la calle, y estamos empezando a lograr esos objetivos”.

En ese sentido, advirtió que quienes intenten cometer delitos desde prisión “no lo van a poder hacer”.



“Nada por encima de la seguridad”

El ministro Cococcioni afirmó que “los tiempos han cambiado” y existe una decisión firme de que las instituciones de seguridad cumplan estrictamente su función.

Explicó que las camionetas “serán utilizadas para preservar el orden penitenciario y la seguridad de todos los santafesinos”, y destacó que la compra unificada para todas las fuerzas permitió optimizar recursos públicos.

También remarcó que se trata de una entrega sin precedentes por su magnitud y que fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas provinciales.

“Para nosotros no hay nada por encima de la seguridad, del bienestar de la gente y del funcionamiento del sistema penitenciario y policial”, concluyó.



Respaldo institucional

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que la incorporación de los móviles representa una decisión política de respaldo al personal penitenciario que trabaja en contextos complejos y de alto riesgo.

Indicó además que la Provincia viene realizando inversiones en infraestructura, equipamiento, armamento, chalecos y modernización de los mecanismos de trabajo. “La seguridad no es improvisación: es una tarea permanente basada en decisiones sostenidas”, afirmó.

Características de las unidades

Las camionetas entregadas -marca Chevrolet, modelo Montana- cuentan con tracción 4×2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Están totalmente equipadas para tareas operativas dentro del sistema penitenciario.

Los vehículos integran el plan de renovación de la flota de seguridad provincial, orientado a fortalecer el control penitenciario y consolidar la política pública de reducción de la violencia.

