Pago Total Anual: última semana para obtener el 35% de descuento en Patente e Inmobiliario

API recuerda que hasta el 27 de febrero se podrá realizar el pago total anual de Patente Automotor e Inmobiliario, que otorga un descuento del 35 % y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe y Banco Bica.

Para que más santafesinos puedan aprovechar el descuento del 35 % para el pago total anual del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor, desde la Administración Provincial de Impuestos (API), se unificó la fecha de vencimiento para el 27 de febrero.

Hasta mediados de febrero se registraron 534.314 pagos totales anuales, correspondiendo 174.312 a patente de vehículos y 360.002 de Inmobiliario. El pago se realiza de manera digital, pudiendo abonar con tarjetas o billeteras virtuales.

Esta medida de alivio tributario se enmarca en la Ley Tributaria 2026, que contempla una amplia gama de beneficios y descuentos. El pago total anual de Patente e Inmobiliario también puede utilizarse para los beneficios de Créditos Fiscales para los sectores de Comercio, Hoteles y Servicios de Alojamiento, Transporte y agropecuario detallados en la ley.

Toda la información de la Ley Tributaria 2026 para conocer los beneficios se encuentra en https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/258340/(subtema)/111354.

Modos de pago digital

A través de la transformación digital que lleva adelante la Administración Provincial de Impuestos (API), el pago total anual se puede realizar de manera digital y rápida, pudiendo abonar con cualquier billetera digital a través del Qr interoperable que figura en la boleta, la cual podés descargar a través de la App “Mi Santa Fe”, o en http://www.santafe.gov.ar/apiboletas, en donde también podés adherir a “Mi Boleta Digital” y recibirla directamente en tu correo electrónico.

Además, una vez ingresados los datos para poder descargar la boleta, a través del botón “Plus Pagos”, se podrá abonar con cualquier tarjeta de débito o crédito. Quienes tengan tarjeta del Banco Santa Fe, o Banco Bica, tendrán la opción del pago en 6 cuotas sin interés.



También sigue vigente la posibilidad de abonar a través del “Home Banking” en redes Link o Banelco.

Pago presencial

Quienes deseen realizar el pago de manera presencial y sin boletas, podrán acercarse a cualquier “Santa Fe Servicios” solamente con su DNI e indicar el impuesto que desean abonar y si es el pago total anual. Para poder realizar este trámite, el impuesto que se quiera pagar deberá estar a nombre del titular del DNI, si no, no será posible su visualización para el operador del Santa Fe Servicios.

Cómo visualizar la boleta y los modos de pago

Para más información sobre cómo acceder a las boletas y las formas de pago, se puede ingresar a las redes de la Administración Provincial de Impuestos, o buscar en el destacado “tutoriales” de https://www.instagram.com/api_santafe/.