Fuerte retroceso de la violencia: Santa Fe sostiene en 2026 la cifra más baja de homicidios

El monitoreo semanal encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro revela una caída sostenida de los indicadores delictivos. En lo que va del año se registran 15 homicidios en toda la provincia: 3 en febrero, 12 en enero. Es la cifra más baja en un cuarto de siglo. También disminuyen los heridos por hechos violentos (–10 %) y los delitos predatorios (–27 %), en el marco del plan integral de seguridad que lleva adelante la Provincia.

Como cada sábado, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la reunión de análisis criminal junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el jefe de Policía provincial, Luis Maldonado; y equipos técnicos de la cartera. El encuentro permite evaluar la evolución de los principales indicadores de violencia en las ciudades más pobladas y ajusta estrategias operativas.



A casi dos meses del inicio de 2026, los homicidios se mantienen en niveles mínimos históricos. Al 21 de febrero de 2023 (último año de la anterior gestión) se contabilizaban 73 asesinatos en la provincia; este año se registran 15, un dato inédito desde que existen estadísticas sistemáticas.



El descenso se suma al resultado de enero, cuando se reportaron 12 homicidios en toda Santa Fe, la cifra mensual más baja de los últimos 25 años, consolidando la tendencia descendente que el Gobierno Provincial vincula con el despliegue territorial, la coordinación con la Justicia y el uso intensivo de información criminal. En febrero han sido tres los homicidios en la provincia, los tres en el departamento Rosario.



“Se formó un grupo de trabajo muy homogéneo entre policías y analistas, y estamos avanzando en una forma moderna de gestionar la prevención del delito”, señaló Ramiro Galassi, director de Estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad. “La incorporación de tecnología, la revisión permanente de la situación en la calle y el procesamiento de datos permiten brindar a los jefes herramientas para tomar mejores decisiones al distribuir el patrullaje y las capas de refuerzo en los barrios”, agregó.

Números históricos

Si se observan las dos principales ciudades, Rosario registra 3 homicidios en lo que va de febrero, cuando en años anteriores, a esta altura del mes, los registros oscilaban entre 17 y 23. En la ciudad de Santa Fe no se contabilizan homicidios durante febrero; en otros años, el número de muertes en igual período llegaba hasta 8.



Más allá del indicador más extremo de violencia, otros parámetros muestran una evolución positiva del plan de seguridad provincial. Los heridos por hechos violentos disminuyeron un 10 %, mientras que los delitos predatorios -robos y hurtos- descendieron cerca de un 27 %.



“Detrás de estos resultados hay un trabajo constante que no se limita a la calle. Incluye inversión en móviles, chalecos, armas, uniformes, estaciones policiales y cárceles; investigación criminal e inteligencia junto a la Fiscalía. Todo comenzó el 10 de diciembre de 2023, cuando recibimos el gobierno con apenas 15 móviles en Rosario, y se consolidó en estos dos años de gestión”, concluyó Galassi.



Los indicadores de homicidios, heridos, delitos predatorios, respuesta operativa, secuestro de vehículos y armas, investigaciones criminales e identificaciones en vía pública se monitorean en 13 ciudades estratégicas. En las 19 unidades regionales se despliegan programas específicos de patrullaje, prevención e investigación, adaptados a las particularidades del delito en cada zona.