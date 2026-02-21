Educación: Se abren 18 nuevas carreras terciarias en todo el territorio provincial

La Educación Superior se expande en la provincia de Santa Fe con nuevas carreras en las ciudades de San Justo, Las Toscas, Vera, San Vicente, San Cristóbal, Santa Fe, Fray Luis Beltrán, Rufino, Alcorta, Villa Cañás, Ceres, San Jorge y Villa Minetti. Tecnicaturas y profesorados fortalecerán la educación y el mercado laboral. La inscripción se encuentra abierta. En esta nota, todas las nuevas opciones de carreras para estudiar.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, abrirá 18 nuevas carreras terciarias a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de dar respuestas a las demandas y necesidades en las distintas ciudades y localidades.



Durante las próximas semanas la oferta de carreras de Educación Superior se ampliará y abarcará a las ciudades de San Justo, Las Toscas, Vera, San Vicente, San Cristóbal, Santa Fe, Fray Luis Beltrán, Rufino, Alcorta, Villa Cañás, Ceres, San Jorge y Villa Minetti.



“La apertura de nuevas carreras es un paso fundamental para el fortalecimiento de la educación y el desarrollo productivo de cada una de las comunidades y con la inauguración de 18 nuevas ofertas académicas, entre profesorados y tecnicaturas, se responde de manera concreta a la demanda existente y a las necesidades reales del mercado laboral”, sostuvo el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.



El titular de la cartera educativa agradeció por el compromiso de los equipos directivos de los institutos donde se concretarán las aperturas de las nuevas carreras, “porque la planificación y la articulación con la comunidad educativa han sido fundamentales para garantizar una correcta administración de los recursos económicos, administrativos y humanos, y el trabajo responsable y transparente permite seguir ampliando derechos, fortalecer el sistema educativo y generar más oportunidades para los jóvenes y adultos”.



Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Eugenio Fernández afirmó que “estas nuevas carreras surgen del diálogo con el sector productivo, con las instituciones y con la comunidad educativa, entendiendo que la formación debe estar alineada con los desafíos actuales y futuros del mundo del trabajo y estamos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para generar inclusión, movilidad social y desarrollo sostenible”.



Ciudades y carreras

En la ciudad de San Justo, departamento San Justo, se va a dictar la Tecnicatura Superior en Administración Pública en la Escuela Superior de Comercio Nº 45 “Dr. José Roberto González”, y la Tecnicatura Superior en Energías Renovables en el Instituto Superior de Profesorado Nº 20 “Senador Néstor Juan Zamaro”.



En la localidad de Las Toscas, departamento General Obligado, se abrirán las carreras de Tecnicatura en Administración Rural, que se dictará en la sede central del Instituto Nº 63 “Natalia Quessus”, y el Profesorado de Inglés, que se dictará en su extensión áulica de la localidad de Florencia.



En Vera se abrirá la Tecnicatura Superior en Economía Social y Solidaria con orientación al desarrollo local y el Profesorado Superior en Ciencias de la Educación, que se desarrollarán en el Colegio Superior N°42 “Dr. Agustín Luis Rossi”.



En San Vicente, departamento Castellanos, se dictará el Profesorado de Educación Tecnológica en el Instituto Superior Nº 65 «Amelia Diaz».



En el departamento San Cristóbal, se abrirá el Profesorado de Lengua y Literatura que se va a dictar en el Instituto Nº 40 de la ciudad de San Cristóbal, y en el Instituto Nº 26 de Ceres, se dictará la Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones.



En la ciudad de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, se abrirá la Tecnicatura Superior en Administración Rural, que se desarrollará en el Instituto N.º 69.



En el Instituto Nº 46 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, se abrirá el profesorado de Educación Tecnológica para su extensión áulica de la ciudad de Recreo; y en el Instituto Nº 67, del barrio Yapeyú, se dictará la Tecnicatura Superior en Administración de la Salud, y la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo para su anexo en la localidad de Rincón.



En el Instituto Nº 22 de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo, se abrirá el Profesorado de Economía.



En el departamento General López, en el Instituto Nº 50 de la ciudad Rufino se abrirá la Tecnicatura Superior de Acompañante Terapéutico; mientras que en Villa Cañás, en el Instituto Nº 38 se dictará la Tecnicatura Superior en Administración Rural.



En el Instituto Nº 37 de la ciudad de Alcorta, departamento Constitución, se abrirán el Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual, y la Tecnicatura en Administración Pública.



Finalmente, en la ciudad de San Jorge, departamento San Martín, se dictará el Profesorado de Economía en el Instituto Nº 41 de esa localidad.



Cabe destacar que para los ingresantes del ciclo lectivo 2026 se encuentra abierta la inscripción de manera presencial en los respectivos institutos.