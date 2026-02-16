Michlig: «Este es un gobierno que le pone el pecho a los problemas»

Este domingo, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe con su discurso ante la Asamblea Legislativa. El acto marcó un hecho histórico ya que por primera vez se realiza el 15 de febrero en el marco de la nueva constitución Provincial reformada el año anterior.

El Presidente Provisional del Senado Felipe Michlig se refirió al mensaje del Gobernador Maximiliano Pullaro destacando la consistencia y profundidad para todos los sectores de la provincia de Santa Fe.

“Mayor producción legislativa”

“Hoy por primera vez en la historia, en el marco de la reforma de la Constitución del 25’ -que tuve el honor de ser parte y presidir- comenzamos a sesionar desde el 15 de febrero, extendiendo considerablemente la tarea legislativa en el periodo ordinario de sesiones, que antes comenzaba el 1 de mayo de cada año. Esto va a significar más producción legislativa”.



“Desde nuestro lugar en el Senado continuaremos propiciando las leyes necesarias para ayudar a consolidar este camino que, por amplia mayoría votó el pueblo de la invencible provincia de Santa Fe, cuando eligió la fórmula Maximiliano Pullaro – Gisela Scaglia”.

“Una gestión que le pone el pecho a los problemas”

“Entiendo que a través de en su discurso de 50 minutos, resumió con claridad los ejes de las transformaciones que se están llevando a cabo, los desafíos a futuro y las urgencias que se deben ir enfrentando producto del factor macroeconómico nacional”.



“Lo cierto es que el Gobernador a ratificado el camino iniciado hace 2 años atrás, en un todo de acuerdo con lo que pide la sociedad santafesina, reconsiderando políticas previsionales y reconociendo lo que resta hacer para seguir construyendo con responsabilidad, transparencia y coraje una Santa Fe que sea el motor del cambio nacional. Sentimos un profundo orgullo de ser parte de este proceso que lidera nuestro Gobernador, que les pone el pecho a los problemas, no los disimula ni los esconde, sino que los enfrenta con un trabajo incansable y una profunda honestidad intelectual”.

“En tal sentido, basta con hacer referencia al histórico ritmo de la obra pública cuando a nivel nacional está paralizada, la transformación educativa con los chicos teniendo clases todo el año, la reforma previsional para que la Caja quede en la Provincia, con la increíble merma de los índices delictuales, combatiendo el narcotráfico, políticas sociales y productivas, y así podríamos dar muchos ejemplos”, resumió Felipe Michlig.