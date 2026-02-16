La Provincia crea una escuela hospitalaria en Reconquista y amplía la cobertura educativa en el norte santafesino

Se puso en marcha la Escuela Hospitalaria Nº 1407 en el Hospital Central Reconquista para garantizar la continuidad pedagógica de estudiantes internados. La medida refuerza la modalidad hospitalaria y domiciliaria en la región.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe creó la Escuela Hospitalaria Nº 1407 en la ciudad de Reconquista, con el objetivo de asegurar la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de internación. La decisión quedó formalizada el 9 de febrero de 2026 mediante el Decreto Nº 184/26 y la institución dependerá del Ministerio de Educación.



“Esta decisión de nuestro gobernador reafirma el compromiso que tenemos con los aprendizajes de nuestros estudiantes”, indicó el ministro de Educación José Goity, y detalló: “Sumamos este nuevo espacio educativo en una modalidad que cuenta con un gran equipo docente que hace del proceso de enseñanza un abrazo que acompaña al niño y su familia, donde los docentes dan clases al pie de cama y en 2025 llegaron a más de 2000 estudiantes”.



La nueva escuela funcionará en el Hospital Central Reconquista, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 2051, en el turno tarde, de lunes a viernes, de 13 a 18, en el marco de un acta acuerdo entre los ministerios de Educación y de Salud. Se trata de una institución de modalidad hospitalaria de cuarta categoría, orientada a sostener las trayectorias escolares de quienes, por razones de salud, no pueden asistir temporalmente a sus establecimientos de origen.



La medida responde a una demanda planteada por profesionales del hospital y de la Región II de Educación, quienes señalaron la necesidad de contar con un dispositivo pedagógico específico que garantice la continuidad del aprendizaje durante los períodos de internación.



Mariela Safón, Directora Provincial de Educación Hospitalaria recordó que actualmente la provincia cuenta con 6 escuelas hospitalarias: tres en Rosario (Hospital Provincial, Hospital de Niños Víctor J Vilela y Hospital de Niños Zona Norte) y tres en la ciudad de Santa Fe (Hospital Alassia, Hospital Iturraspe y Hospital Mira y López).

Articulación entre educación y salud

La Escuela Hospitalaria Nº 1407 no solo brindará contenidos curriculares, sino que también ofrecerá un acompañamiento integral. El objetivo es promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la articulación entre la escuela hospitalaria, las instituciones educativas de origen y el sistema de salud.



En una primera etapa contará con equipo directivo y docentes de nivel inicial y primario. De manera progresiva, se avanzará en la incorporación del nivel secundario para ampliar la cobertura a adolescentes que requieran este acompañamiento.



Con esta creación, el norte provincial suma una herramienta concreta para garantizar el derecho a aprender en contextos de vulnerabilidad. Allí donde la enfermedad interrumpe la rutina escolar, el Estado busca asegurar la continuidad pedagógica.

Una modalidad con historia en la provincia

La educación hospitalaria y domiciliaria en Santa Fe tiene antecedentes que se remontan a 1972, cuando la Asociación de Exalumnas del Colegio Normal Nº 1 de Rosario comenzó a dictar clases gratuitas a niños internados en el Hospital Escuela de Granadero Baigorria. Aquella experiencia dio origen a la primera escuela domiciliaria y hospitalaria de la provincia.



En 1983, la institución fue incorporada al Servicio Provincial de Enseñanza Privada y, en 2011, las escuelas hospitalarias pasaron a la órbita estatal, lo que consolidó su carácter de política pública.