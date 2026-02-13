El Senado provincial confirmó autoridades en la Sesión Preparatoria: Michlig continuará como Presidente Provisional

La Cámara de Senadores realizó este jueves la Sesión Preparatoria de cara al inicio del Período de Sesiones Ordinarias N° 144, que tendrá lugar el próximo domingo 15 de febrero, en el marco de la nueva fecha determinada por la Constitución Provincial, sancionada en el año 2025.

La elección no arrojó cambios respecto a la composición anterior. En tal sentido el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, continuará como Presidente Provisional, a propuesta del senador Rodrigo Borla, la que fue aprobada por unanimidad por el pleno.

«Quiero agradecer a quienes integramos esta cámara por la relación madura y respeto a la institucionalidad, a la representación que tenemos y a la historia de cada partido. Este Senado respeta las diferencias y puede trabajar en conjunto en la confianza que nos dieron los santafesinos a través del voto popular”, señaló Felipe Michlig.

Composición de la Mesa Directiva



Michlig estará acompañado por el vicepresidente provisional 1°, Osvaldo Sosa, y la vicepresidenta provisional 1°, Leticia Di Gregorio. Asimismo, Agustín Lemos fue ratificado como secretario legislativo, Patricia Boni como subsecretaria y Diego Maciel como secretario administrativo.

También el cuerpo decidió los días y horarios para sesionar, respetando los habituales: jueves a las 15 horas y viernes a las 10 horas. Finalmente, se votó la conformación de las Comisiones que integran el Cuerpo.

Apertura del Período de Sesiones N° 144



Vale recordar que la Sesión Ordinaria N° 1 del Período N° 144 fue convocada para el próximo domingo 15 de febrero a las 8:30 hs. Mientras que la Asamblea Legislativa en la que el Gobernador de la Provincia brindará su informe anual fue citada a las 9 horas del mismo día.