Villa Ocampo: Encuentro Musical en la Plaza San Martín

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de un nuevo Encuentro Musical, una propuesta cultural al aire libre que tendrá lugar el lunes 16 de febrero, a las 20:00 horas, en la Plaza San Martín.

El evento busca poner en valor el talento local y generar un espacio de encuentro para disfrutar de la música en un entorno abierto y accesible para todos. La jornada contará con la participación de Cairos y artistas invitados, junto a Crescendo Espacio Musical, quienes ofrecerán un repertorio pensado para compartir en familia y con amigos.

Bajo el lema de seguir fortaleciendo la cultura y el acompañamiento a los artistas de la ciudad, esta iniciativa propone una noche distendida, donde la música será protagonista y la plaza volverá a latir al ritmo de nuestras expresiones artísticas.

Desde la organización se invita al público a sumarse a esta propuesta cultural, pensada para disfrutar y compartir.

Datos del evento



Fecha: Lunes 16 de febrero

Hora: 20:00 hs

Lugar: Plaza San Martín – Villa Ocampo

La entrada es libre y gratuita.