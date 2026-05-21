Scaglia y Puccini cuestionaron el aumento nacional del gas

La ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada nacional, junto al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, cuestionaron el aumento de costos sobre las familias e industrias y reclamaron una mirada más federal sobre la política energética.

Gisela Scaglia cuestionó en el Congreso el proyecto que elimina la diferenciación de tarifas por clima impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa no resuelve la inequidad federal y termina trasladando más costos a las familias y al sector productivo.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, remarcó la necesidad de discutir una política energética que contemple las realidades productivas del interior y expresó preocupación por el impacto de la medida sobre la actividad económica provincial. El ministro señaló que «al dolarizar el costo de un insumo básico como la energía sin amortiguadores federales, se asfixia la competitividad de las provincias» y se «desprotege por completo al entramado productivo del interior”.

La ex vicegobernadora y actual diputada nacional sostuvo que comparte la necesidad de discutir una reorganización del sistema de subsidios, pero rechazó el contenido actual de la propuesta: “En el momento más difícil de la economía argentina, le van a aumentar el gas a todos los hogares. Estén o no estén en zona fría”, afirmó.

Scaglia señaló además que el interior argentino continúa afrontando mayores costos de servicios y transporte: “Todos sabemos que el interior paga más caro por el gas y por el transporte”.

A esta postura se sumó Puccini, quien detalló las consecuencias territoriales de esta quita: “El costo de este ajuste lo van a pagar los ciudadanos del interior en invierno. Al eliminarse de forma generalizada la diferenciación por clima, en la zona central del país y en un contexto económico ya golpeado, vamos a enfrentar el invierno con un aumento de la tarifa de todo el sur santafesino”.

Asimismo, el titular de la cartera productiva contrastó la política nacional de ajuste con las acciones provinciales: «Frente a un escenario nacional complejo, desde el Gobierno de Santa Fe elegimos el camino de la inversión estratégica. Estamos haciendo 6 gasoductos que llevarán gas natural de red a 266 industrias, una obra total de 610 km, conectando a 45 localidades y beneficiando a 120.000 santafesinos, porque tenemos una certeza clara: la energía debe ser la gran palanca que empuje el crecimiento provincial, y no el cuello de botella que frene el potencial de nuestra Provincia”.

“La Argentina vive una nueva etapa en su matriz energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país. Santa Fe está dispuesta a acompañar ese camino pero de manera justa y ordenada”, concluyó Puccini.

A su turno y para finalizar Scaglia expresó: “Es una manta corta que no cubre a nadie y le rompe la billetera a todos”.