Las Toscas y Florencia suman nuevas carreras terciarias

El Instituto N° 63 Natalia Quessús confirmó que las ciudades de Las Toscas, Florencia y la región tendrán nuevas carreras de nivel superior.

En el caso de Las Toscas se suma la Tecnicatura en Administración Rural, acoplándose a las demás carreras existentes.

En tanto que Florencia tendrá el profesorado en Lengua Extranjera Inglés, siendo la segunda carrera de nivel superior para la ciudad luego del profesorado de Biología.



La inscripción



Según lo comunicado por el Ministerio de Educación, la inscripción se realizará desde el miércoles 18 de febrero.

Las Toscas: Escuela Fiscal N° 486.

Florencia: Escuela Juana Paula Manso.